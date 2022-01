https://cz.sputniknews.com/20220102/neziskovka-v-usa-vynalezla-originalni-zpusob-jak-zbavit-lidi-studu-za-nadmernou-vahu-17070717.html

Neziskovka v USA vynalezla originální způsob, jak zbavit lidi studu za nadměrnou váhu

Neziskovka v USA vynalezla originální způsob, jak zbavit lidi studu za nadměrnou váhu

Spojené státy americké jsou zase o krok napřed, pokud jde o lidi s nadváhou a jejich pocity. Organizace bojující proti stigmatům souvisejícím s váhou, More...

More Love už se nemohla dívat na to, jak některé pacienty zcela bezdůvodně stresují tím, že je váží, i když k tomu nemají důvod. Pro mnohé osoby je totiž tento krok velmi stresující. Proto vznikly kartičky, které tomu mají předcházet.Podle zakladatelky společnosti Ginny Jonesové mohou mít zájemci kartičku třebav peněžence nebo v kapse, abysi připomněli, že je v pořádku si automaticky nestoupat na váhu.A jak informuje portál The Times, někteří lékaři již tyto kartičky přijali za své a umístili je do svých čekáren a ordinací. Kromě toho je na sociálních sítích sdílí i velké množství lidí, kteří snahu More Love oceňují.Podotýká také, že stoupnutí si na váhu v ordinaci lékaře bez ohledu na účel návštěvy „je jedním ze způsobů, jak poskytovatelé zdravotní péče udržují váhové stigma“.Zmiňme také, že zatím jsou informační kartičky zdarma. Na jejich zadní straně je uveden seznam důvodů, proč není vážení pacientů při diagnostice vždy nutné. Uveďme například to, že většinu zdravotních stavů lze řešit, aniž by lékaři znali pacientovu váhu.A co tím vším chce vlastně organizace dokázat? More Love si obecně klade za cíl poskytovat bezplatné internetové zdroje o vlastní hmotnosti, konzumovaném jídle, duševním zdraví a poruchách příjmu potravy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

