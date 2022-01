https://cz.sputniknews.com/20220102/omikron-komplikuje-leteckou-dopravu-vice-nez-4000-letu-bylo-zruseno-na-zacatku-noveho-roku-17063656.html

Omikron komplikuje leteckou dopravu. Více než 4000 letů bylo zrušeno na začátku nového roku

Více než 4000 letů bylo na Nový rok po celém světě zrušeno kvůli nárůstu případů koronaviru a špatnému počasí. Podle údajů analytické služby FlightAware... 02.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle FlightAware bylo také zpožděno více než 5 000 letů, protože o víkendu se ve velké části středozápadu USA očekávají zimní bouře.Uprostřed prudkého nárůstu potvrzených případů koronaviru způsobeného vysoce přenosnou omikronovou variantou se aerolinky potýkají s nedostatkem zaměstnanců, protože zaměstnanci onemocněli.V USA již bylo od 24. prosince zrušeno přes 12 000 letů. V neděli, kdy se bude řada lidí vracet domů z vánočních prázdnin, lze očekávat další výpadky, píše server BBC.Americká učitelka strávila celou dobu letu na WC, aby nikoho nenakazilaUčitelka z amerického Michiganu až na palubě letadla zjistila, že má pozitivní výsledek testu na koronavirus. Dobrovolně tak strávila pět hodin izolována na toaletách. Marisa Fotieová se o svůj nepříjemný zážitek podělila na sociální síti, kde zveřejnila i video dokumentující cestu.„Byl to šílený zážitek,“ uvedla žena v rozhovoru pro portál NBC News. Fotieová měla namířeno z Chicaga do Reykjavíku, když ji v letadle začalo škrábat v krku. Jelikož měla s sebou rychlotesty, jeden si udělala na toaletách a do pár vteřin zjistila, že výsledek je pozitivní. Mladá učitelka se tak rozhodla zůstat na WC v samoizolaci až do konce cesty.„V letadle bylo 150 lidí a já jsem se nejvíce bála toho, že to ode mě někdo chytne,“ uvedla Fotievá pro NBC News a dodala, že pobyt na toaletách zvládla i díky letušce Ragnhilde Eiríksdóttirové, která byla velmi ochotná.Fotieová musela jít hned po příletu do izolace v hotelu Red Cross. Letuška jí na sebe dala kontakt s tím, že když bude cokoli potřebovat, může se na ni obrátit. Eiríksdóttirová se i po příletu starala, aby měla Američanka maximální pohodlí. „Koupila mi květiny i malý vánoční stromek se světýlky. Bylo to tak srdečné. Ona je prostě anděl,“ dodala Fotieová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

