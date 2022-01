https://cz.sputniknews.com/20220102/policie-v-amsterdamu-pouzila-proti-demonstrantum-sluzebni-psy-17069446.html

Policie v Amsterdamu použila proti demonstrantům služební psy

Policie v Amsterdamu použila proti demonstrantům služební psy

V Amsterdamu, hlavním městě Nizozemska, došlo k několika střetům mezi policisty a demonstranty proti anticovidovým omezením, uvádí zpravodaj agentury Sputnik. 02.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-02T18:34+0100

2022-01-02T18:34+0100

2022-01-02T18:44+0100

svět

policie

protestní akce

nizozemí

střety

omezení

amsterdam

covid-19. pandemie koronaviru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1210/31/12103150_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_5c8827070f6f9f71fffd3cb5c8465f4c.jpg

Již dříve magistrát Amsterdamu, prokuratura a policie zakázaly provádění 2. ledna demonstrace ve městě proti omezením za účelem boje proti covidu-19 kvůli odmítnutí organizátorů zajistit bezpečný průběh akce. To znamenalo omezit počet účastníků na 3,5 tisíce. Organizátoři však uvedli, že očekávají účast 25 000 lidí a chystají se projít celým městem.Tisíce demonstrantů se v neděli odpoledne sešly na Muzejním náměstí a pochodovaly městem. Demonstranti vystoupili s požadavky na svobodu a zrušení omezení, zejména zrušení lockdownu a otevření obchodů a kaváren. Důvodem střetů se strážci zákona byl fakt, že někteří demonstranti chtěli jít mimo trasu, kterou úřady pro demonstranty určily. Policisté použili proti demonstrantům služební psy.Nizozemské úřady zavedly v zemi od 19. prosince do 14. ledna lockdown kvůli šíření koronavirového kmene omikron. Všechny bary, kavárny, restaurace a obchody jsou v zemi zavřené, kromě těch, které prodávají to nejdůležitější zboží. Zavřená jsou i kina, divadla, muzea, fitness kluby a další sportovní zařízení. Kadeřnictví a kosmetické salony také nepracují, nekonají se vánoční trhy. Otevřené zůstávají pouze obchody s potravinami, lékárny, knihovny, čerpací stanice a autoškoly. Zavřené jsou také školy, dospělým se doporučuje pracovat na dálku, pokud je to možné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220102/pomsta-antivaxeru-ministr-zdravotnictvi-srn-se-stal-tercem-utoku-byli-to-odpurci-ockovani-tvrdi-17068816.html

nizozemí

amsterdam

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, protestní akce, nizozemí, střety, omezení, amsterdam, covid-19. pandemie koronaviru