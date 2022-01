https://cz.sputniknews.com/20220102/policie-v-karlovych-varech-vysetruje-pripad-znasilneni-a-pobodani-ktere-udajne-spachal-cizinec-17062249.html

Policie v Karlových Varech vyšetřuje případ znásilnění a pobodání, které údajně spáchal cizinec

Hned ke dvěma závažným trestným činům došlo na Silvestra v Karlových Varech. Policie má podle deníku Právo podezření, že jde o 20letého občana Afghánistánu... 02.01.2022, Sputnik Česká republika

Podezřelého muže policie zadržela, řekl ČTK krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že podrobnosti zatím nemůže zveřejnit.Oba trestné činy se podle médií měly odehrát poblíž městského vlakového nádraží. První se stal kolem 03:00, kdy cizinec napadl 38letou ženu a několikrát ji bodl do hrudníku a břicha. Oběť byla převezena na jednotku intenzivní péče.„Jednalo se o ženu, která utrpěla bodné rány do oblasti hrudníku a břicha,“ uvedl mluvčí karlovarské krajské záchranky Radek Hes.O hodinu později útočník znásilnil další ženu. Oběti je podle deníku Právo 18 let.Další informace má policie uvolnit v pondělí.Před několika dny pražská policie zadržela muže, který je podezřelý ze znásilnění ženy v kempu Na Pražačce v Praze 3. V tiskové zprávě to uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Případ se stal v polovině listopadu, na počátku prosince kriminalisté zveřejnili záběry z bezpečnostních kamer a požádali veřejnost, aby jim pomohla muže vypátrat. Za znásilnění hrozí muži v případě odsouzení až desetileté vězení.Podle dřívějších informací policie podezřelý oslovil ženu na ulici. Řekl jí, že natáčí film a potřebuje s ním pomoci. Žena souhlasila a společně odešli do blízkého kempu, kde ji muž na toaletách sexuálně zneužil. Dívce se poté podařilo utéct.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

