Potápěči objevili italskou ponorku Jantina, která zmizela před 80 lety

Řečtí potápěči objevili na dně Egejského moře italskou ponorku pohřešovanou 80 let, píše Express.

Ponorka Jantina vyplula z řeckého ostrovu Leros se 48 námořníky, avšak 5. července 1941 byla potopena torpédem z britské ponorky HMS Torbey.Jantina byla objevena na jih od ostrova Mykonos v hloubce 103 metrů. Ponorku se podařilo identifikovat pomocí záznamů italské Správy vojenské námořní historie.Jantina byla spuštěna na vodu v roce 1932, zúčastnila se občanské války ve Španělsku. 5. června 1941 ji potopila britská ponorka Torbey, která na ni vystřelila hned 6 torpéd. Zachránit se podařilo jenom šesti námořníkům, kteří dokázali doplout do řeckému ostrovu Mykonos.Koncem prosince byly u pobřeží Caesarey ve Středozemním moři nalezeny trosky lodí potopených před 1700 a 600 lety, a to i se stovkami stříbrných mincí a sošek a také s prstenem s ranou křesťanskou symbolikou, sdělil ve středu Izraelský památkový úřad.Poklady nalezené na místě ztroskotání lodí obsahují stovky stříbrných a bronzových římských mincí z poloviny III. století našeho letopočtu, a také velký poklad, asi 560 stříbrných mincí mameluckého období (XIV. století). Byla rovněž nalezena bronzová soška orla symbolizující římskou vládu, soška římského mima v komické masce, velký počet bronzových zvonečků určených kromě jiného i k odehnání zlých duchů, a keramické nádobí.Na dně bylo nalezeno velké množství kovových částí trupu dřevěné lodi, a to včetně desítky velkých bronzových hřebíků, olověné potrubí z podpalubního čerpadla a velká železná kotva rozpadlá na kousky, což svědčí o síle, které odolávala, dokud se nakonec nezlomila, zřejmě během bouřky. Mezi objevenými předměty je také několik osobních věcí, které zřejmě patřily obětím námořní katastrofy, zejména rudý drahokam s vyřezávanou lyrou, který byl zřejmě zasazen do prstenu.Dalším vzácným vytříbeným nálezem je masivní osmiúhlý zlatý prsten se zeleným drahokamem, na kterém je vyřezána postavička mladého pastevce oblečeného do tuniky a nesoucího na ramenou berana nebo ovci. Archeologové poznamenali, že jde o známé symbolické zobrazení Ježíše Krista v raném křesťanství, takže majitel prstenu patřil zřejmě mezi členy křesťanské komunity. Právě v Caesareji měli jednu z prvních křesťanských komunit, kterou tvořili původně pouze židé. Tady pokřtil apoštol Petr římského setníka Kornélia.„Byl to první případ, kdy byl nežid přijat do křesťanského společenství. Z tohoto místa se začalo křesťanství šířit po celém světě,“ napsal Jacob Sharvit, zaměstnanec oddělení mořské archeologie Izraelského památkového úřadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

