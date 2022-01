https://cz.sputniknews.com/20220102/pozyvaci-list-2022-jeden-biak-uz-zomrel-ale-objavili-sa-dvaja-novi-biaci-nazor-17063163.html

Pozývací list 2022. Jeden Biľak už zomrel, ale objavili sa dvaja noví Biľaci. Názor

Pozývací list 2022. Jeden Biľak už zomrel, ale objavili sa dvaja noví Biľaci. Názor

Takmer 23 rokov sme na území Československa mali „dočasne“ sovietske vojská. A ak by nebol padol socializmus, tak by tu určite boli dodnes. Medzi piatimi... 02.01.2022, Sputnik Česká republika

Nikoho z týchto piatich vysokých komunistických funkcionárov, okrem verejného morálneho odsúdenia, nepotrestali československé a následne české a slovenské súdy. A to i napriek tomu, že im pripisovali trestný čin vlastizrady. A tak sme to prekryli hrubou čiernou čiarou.Avšak Biľak bude už 8 rokov po smrti, ale jeho myšlienky, túžby, duch a spriaznenosť s prítomnosťou cudzích armád sú stále živé! Ako Leninove! Objavili sa v slovenskej vláde nanovo v podobe dvoch ďalších nasledovníkov. Naozaj nemôžem inak poprívlastkovať ministrov Naďa a Korčoka, iba ako dvoch Biľakov s rovnakými myšlienkovými postojmi, túžbami, krvou a srdcami. Jediný rozdiel od Biľaka je v tom, že majú opačne obrátené kompasy. Tam, kde bol kedysi východ, je dnes západ.Nerozumiem, prečo „zmenil“ výrobca smerového prístroja svetové strany. Žiaľ, spomínaní dvaja slovenskí jastraby chcú za smiešne peniaze obetovať a odovzdať dve vojenské letiská v Kuchyni na Záhorí a na Sliači cudzej armáde na minimálne 10 rokov. Majú na to dôvod? Ohrozuje Slovenskú republiku niekto? Ohrozuje nás Rusko či Bielorusko, nedajbože Ukrajina, Poľsko, Rakúsko či Maďarsko? Česko v rámci super vzťahov do ohrozenia nerátam, i keď registrujeme negatívny postoj Česka k Rusku a aj konflikt medzi Ruskom a Ukrajinskou politickou garnitúrou mohutne podporovanou americkou vojenskou loby.Pokiaľ v predchádzajúce Ficovej vláde sa o stopku zmluvy s americkým NATO postarala Slovenská národná strana na čele s predsedom Dankom, dnes sa vo vládnej koalícii zatiaľ nenachádza ani jeden zdravý rozum, ktorý by takéto možno aj vlastizradné počínanie ministrov Naďa a Korčoka zastavil. Tu môžeme chápať aj podstatu pádu Ficovej vlády, ktorej predchádzali turbulentné udalosti, ktoré odchod Fica dokonali a ani nasledujúca vláda nemala na ružiach ustlaté!Nebudem sa zmieňovať o pripravovanej zmluve. Všetci, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú si ju určite na internete prečítali. A musí im byť jasné, ako sa dokážeme pchať do amerických zadočkov , rovnako ako pred vyše tridsiatimi rokmi do sovietskych pozadí a odovzdať im nielen slovenské právo i colné predpisy, ale aj územie.Bez mihnutia oka môžeme povedať, že zmluva sa výsledkom vyrovná s pozývacím listom z roku 1968. Takže tu ide pravdepodobne rovnako o trestný čin vlastizrady. V tomto prípade by mala opozícia spracovať a spustiť petíciu za referendum o tom, či si občania Slovenska želajú mať na svojom území zase „dočasne“ umiestnené vojská iného štátu. Som presvedčený, že by súhlasilo maximálne 30 % ľudí hodne zastúpených mladými ľudmi, ktorým už tridsať rokov v školách a médiach vymývajú mozgy. A myslím si, že aj tak som to s výškou percent prestrelil. Veď ani oni nechcú prísť o mierový život a tým aj o svoj životný luxus vojnou! Či áno?Myslím si, že my nie sme Poliaci, ktorí historicky nenávidia Rusko – tiež slovanský národ. My sme Slováci a my sme Červenej armáde vďační (žiaľ Poliaci nie) za to, že žijeme a že nás nemeckí nacisti nevykynožili v koncentračných táboroch zo sveta. Slovania boli totiž po židoch na rade! Zaujímavé, ako si dnes Nemecko ctíme i keď tu v histórii zanechali nacisti obrovské krvavé stopy. Žiaľ „alzheimer“ slovenského národa v istých smeroch pracuje naplno.Uvažujem, prečo potrebujeme mať na Slovensku dve americké letiská a byť i žiť pod zacielenými raketami možno aj atómovými na naše územie? Kde máme stopercentnú záruku v tom, že nejaká tlupa šialencov nestlačí tlačidlá s nápisom štart či „agoň“ (oheň). Potom nám už zostane iba sledovať obrovský záblesk a rátať časovo, ako ďaleko je od nás vzdialené epicentrum výbuchu. A tak by vznikla naša posledná činnosť na planéte Zem.Naozaj chcú dvaja znovuzrodení Biľaci ministri Naď s Korčokom spolu s nami všetkými zažiť takýto zánik, keď po Ficovej neúspešnej rokovačke vďaka SNS, vôbec pristúpili na rokovanie a spracovanie čertovsky nevýhodnej zmluvy - rovnajúcej sa zániku nás všetkých? A možno sa vládna koalícia bez slovenského vlasteneckého pudu sebazáchovy a sebavedomia riadi možnosťou: Vylíž poriadne americké zadnice a potom si môžeš s vlastným národom robiť, čo sa Ti zapáči, pretože nikto zo zahraničia nebude premyslene zasahovať formou štrajkov a štvavej vymyslenej propagandy do despotickej politiky na Slovensku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

