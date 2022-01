https://cz.sputniknews.com/20220102/prazska-policie-zverejnila-video-ze-zadrzeni-lupice-ihned-po-cinu-17069722.html

Pražská policie zveřejnila video ze zadržení lupiče ihned po činu

Pražská policie zveřejnila video ze zadržení lupiče ihned po činu

Policie zveřejnila video dopadení lupiče v pražské čtvrti Žižkov. Ženě měl vyhrožovat cizinec se zbraní. Snažil se jí údajně ukrást kabelku. Útočník se... 02.01.2022, Sputnik Česká republika

V danou chvíli zrovna kolem projížděla policejní hlídka. Když zastavila, údajný pachatel se dal na útěk.Incident se odehrál asi v 16.50 hod v Seifertově ulici a dostal se do objektivu CCTV kamer. Strážci zákona záznam zveřejnili.Podezřelý na místě s policisty nespolupracoval a odmítal jim sdělit svou totožnost. Ta byla zjištěna až po převozu na policejní služebnu. Lustrací kriminalisté z pražské Palmovky zjistili, že jde o 25letého již dříve odsouzeného cizince (občanství nebylo zveřejněno). Loni v září byl propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za majetkovou trestnou činnost. Nyní muži hrozí za loupež až 10 let vězení.Státnímu zástupci policisté v neděli podali podnět k návrhu vzetí do vazby.Žena se při pádu zranila a byla hospitalizována. Její život je ale mimo ohrožení.Policie v Karlových Varech vyšetřuje případ znásilnění a pobodáníHned ke dvěma závažným trestným činům došlo na Silvestra v Karlových Varech. Policie má podle deníku Právo podezření, že jde o 20letého občana Afghánistánu, který přijel na dovolenou z Německa. Vyšetřovatelé mají důvod se domnívat, že to byl on, kdo nejprve pobodal jednu ženu a pak znásilnil druhou.Podezřelého muže policie zadržela, řekl ČTK krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že podrobnosti zatím nemůže zveřejnit.Oba trestné činy se podle médií měly odehrát poblíž městského vlakového nádraží. První se stal kolem 03:00, kdy cizinec napadl 38letou ženu a několikrát ji bodl do hrudníku a břicha. Oběť byla převezena na jednotku intenzivní péče.„Tři hodiny po půlnoci došlo v Karlových Varech k násilnému trestnému činu, při kterém utrpěla jedna osoba vážná zranění,“ uvedl Jakub Kopřiva.O hodinu později útočník znásilnil další ženu. Oběti je podle deníku Právo 18 let.„Bližší informace poskytneme hned, jak to bude možné,“ nechtěl podrobnosti v této fázi vyšetřování potvrdit ani vyvrátit Kopřiva.Další informace má policie uvolnit v pondělí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

