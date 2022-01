„Káva může mít mnoho předností, jako jsou například antioxidanty, ale často nadměrně používáme přísady. Nasycené tuky ve formě smetany a mléka, přidávané do kávy každý den (a ve většině případů několikrát denně), mohou ovlivnit hladinu cholesterolu,“ řekla 23. prosince v rozhovoru pro portál.Kajdanyanová vysvětlila, že vysoká hladina cholesterolu je obtížně zjistitelná, protože je diagnostikována na základě výsledků laboratorních testů hladiny celkového cholesterolu. Nadbytek cholesterolu nejčastěji ovlivňuje stav kardiovaskulárního systému.Dietoložka uvedla, že ne všechny tuky jsou stejné; důležitá je kvalita i typ tuku. Například máslo je potravina, která může ovlivnit hladinu LDL cholesterolu, zatímco avokádo je pro srdce zdravý typ tuku, který zvýší HDL.V listopadu britská odbornice na výživu Frankie Phillipsová promluvila o snížení pravděpodobnosti vzniku cukrovky 2. typu při stálé konzumaci kávy. Člověk může bez újmy na zdraví vypít až pět šálků kávy denně, ale celkové množství kofeinu by nemělo přesáhnout 400 mg denně.Profesorka z Federální lékařsko-biologické agentury RF, odbornice na výživu Margarita Koroljovová se přitom domnívá, že konzumace kávy při hubnutí může být nebezpečná pro srdce. Hlavní složka nápoje, kofein, povzbuzuje a urychluje kontrakci srdečního svalu, což vyžaduje spalování více kalorií, a proto přispívá ke snížení hmotnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Smetana v kávě může být nebezpečná, varuje odbornice na výživu

