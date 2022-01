V Bundestagu připustili zavedení sankcí proti Nord Stream 2

https://cz.sputniknews.com/20220102/v-bundestagu-pripustili-zavedeni-sankci-proti-nord-stream-2-17067491.html

Poslanec Bundestagu za stranu Zelených Omid Nuripur vyzval k projednání zavedení sankcí proti projektu Nord Stream 2 v případě ruské „invaze“ na Ukrajinu. 02.01.2022, Sputnik Česká republika

svět

německo

bundestag

nord stream 2

„Plynový projekt takového rozsahu bude vždy vnímán jako něco čistě politického. Politika však nemůže zastavit proces certifikace. Samozřejmě, pokud Rusko napadne Ukrajinu, pak by měl být Nord Stream 2 zpochybněn,“ řekl v rozhovoru pro mediální skupinu Funke.Nuripur zároveň zdůraznil, že projekt je již hotový, Německo se bude držet zákona.Plynovod byl dokončen v září. Byl položen z Ruska do Německa po dně Baltského moře.Nyní projekt prochází schvalovacím řízením Federální síťové agentury SRN. Řízení bylo pozastaveno kvůli tomu, že úřad považoval za nutné, aby společnost Nord Stream 2 AG vytvořila dceřinou společnost v Německu a podala jejím jménem novou žádost o certifikaci provozovatele, což je podle evropského práva nezbytné. Po jejím předložení a přijetí regulátor obnoví řízení, učiní rozhodnutí, ke kterému se následně vyjádří Evropská komise. Jak uvedl místopředseda ruské vlády Alexandr Novak, certifikace by měla být dokončena během první poloviny roku 2022. Ředitel Spolkové síťové agentury Jochen Homann již dříve uvedl, že v prvních šesti měsících příštího roku se žádné rozhodnutí neočekává.Rusko opakovaně zdůrazňovalo, že Nord Stream 2 je výhradně komerční projekt, který je pro Evropu výhodný.V poslední době západní politici a média pravidelně prohlašují, že Rusko připravuje „útok“ na Ukrajinu. V Kremlu se domnívají, že takové útoky jsou využívány jako záminka k rozmístění většího množství vojenské techniky a sil NATO poblíž ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

německo

2022

Zprávy

cs_CZ

