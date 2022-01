https://cz.sputniknews.com/20220103/davame-vam-cas-tecka-nekterym-ockovanym-zcervena-az-v-unoru-17076753.html

Dáváme vám čas: Tečka některým očkovaným zčervená až v únoru

Dáváme vám čas: Tečka některým očkovaným zčervená až v únoru

Ke zkrácení platnosti covidového certifikátu na devět měsíců dojde až v únoru. Původně tomu mělo být již 1. ledna. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

Dřívější ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chtěl dosáhnout rychlejší proočkovanosti třetími dávkami. Proto měla platnost certifikátu skončit již 1. ledna. Naproti tomu nařízení Evropské unie zavádí konec platnosti certifikátu o měsíc později.Opatření se týká zhruba milionu lidí, kteří měli dokončené očkování již k 1. květnu. Jedná se především o seniory, zdravotníky a učitele, kteří byli očkováni v prvních vlnách vakcinace proti koronaviru.Od 4. ledna si pro třetí dávku mohou přijít všichni lidé starší 18 let, a to již po pěti měsících. Dosud takovou možnost měli jen osoby starší 30 let. Mladší mohli na přeočkování až po půl roce. Dosud posilující dávku využilo zhruba 2,3 milionu lidí. Plně naočkováno je 6,6 milionu lidí, což je 64 % obyvatel.Ačkoli se počty nakažených v Česku snižují, Válek očekává, že situaci brzy změní varianta omikron, kvůli níž čísla vystřelí nahoru. Tato varianta podle něj v Česku převládne do měsíce. Omikron je mnohem odolnější vůči očkování, jehož účinnost má zvýšit právě posilující dávka. Proti omikronu zcela nechrání ani prodělání nemoci.Lidé nejsou rádiNěkteří uživatelé Twitteru ale s nadšením pro třetí dávku nepůjdou. Vadí jim, že ze slibované tečky se stala trojtečka a nikdo nedává záruky, kolikrát se proti covidu-19 vlastně budou muset očkovat, a to i v případě prodělání nemoci.Někteří chtěli, aby byly konečně uznány protilátky proti koronaviru.Jiní chtějí, aby Válek dostál slibům a začaly se uznávat PCR testy pro prokázání bezinfekčnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

