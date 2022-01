https://cz.sputniknews.com/20220103/evropa-je-stara-lina-devka-piratka-okomentovala-film-k-zemi-hled-a-spustila-vlnu-vysmechu-nad-eu-17080362.html

„Evropa je stará líná děvka.“ Pirátka okomentovala film K zemi hleď! a spustila vlnu výsměchu nad EU

„Evropa je stará líná děvka.“ Pirátka okomentovala film K zemi hleď! a spustila vlnu výsměchu nad EU

Pokud by se ve filmu K zemi hleď! zohlednila role Evropy a jejích možností, pak mohlo vše dopadnout jinak, domnívá se europoslankyně za Českou pirátskou stranu... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle pirátky Evropa disponuje dostatečným množstvím zásob, odborníků a kapacit, aby čelila hrozbě přiblížení obří komety zobrazené ve filmu.Uživatelé pak v komentářích nabídli své verze, proč Evropa nebyla zařazena do příběhu.„Protože Evropa nikoho nezajímá. Nedokáže se mobilizovat dostatečně rychle přes své byrokratické procesy. Jsme na chvostu světa, kterému přinášíme akorát zastaralá auta a fun... Evropa je Brno světa,“ poznamenal právník Petr Koblovský.A podobně smýšleli i ostatní: „Evropa je paralyzovaná eurobyrokracií. Není třeba ji brát v úvahu.“„Evropa odmítala až do nového roku zelenou jadernou energetiku, která byla v tom filmu ukázána jako jediné možné řešení, tak je jasné, že tam nebyla zmíněna,“ napsal jiný komentující.Někteří si dokonce nebrali servítky. „Jak pravil Švejk blahé paměti: EU si myslí, že je gigant, ale je *ovno, kamaráde,“ reagoval další uživatel.„Evropa (EU) je stará líná děvka. Za 50 let to bude skanzen s minimálním podílem na světovém HDP, kam budou Asiati jezdit na dovču, jako my před lety do Thajska,“ reagoval muž jmenném Pavel Sibřina.Schytala to ale i Evropská kosmická agentura.Americká černá komedie K zemi hleď! (Don't Look Up) byla vydána na Netflixu dne 24. prosince a získala 77 % kladných recenzí od diváků a 55 % kladných recenzí od filmových kritiků na Rotten Tomatoes. Scenáristou, producentem a režisérem filmu je Adam McKay. Hlavní role astronomů, kteří se snaží varovat lidstvo před hrozící katastrofou, ztvárnili Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrenceová. V dalších rolích se objevili Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchettová a Meryl Streepová.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

