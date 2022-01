https://cz.sputniknews.com/20220103/experti-odhalili-jak-muze-nord-stream-2-ovlivnit-ceny-plynu-17073369.html

Experti odhalili, jak může Nord Stream 2 ovlivnit ceny plynu

Experti odhalili, jak může Nord Stream 2 ovlivnit ceny plynu

Co nejrychlejší spuštění plynovodu Nord Stream 2 by mohlo spolu se zvýšením dodávek z Ruska snížit ceny plynu v Evropě, řekli experti dotázaní Sputnikem. 03.01.2022

Vrchní analytik BCS Global Markets Ronald Smith se domnívá, že kdyby Nord Stream 2 dostal povolení v nejbližší době, vedlo by to k „okamžitému snížení“ cen plynu. „Bilance poptávky a nabídky se moc nezmění, Evropa bude i nadále pociťovat nedostatek plynu. Avšak riziko zrušení dodávek do Evropy by se mohlo snížit,“ řekl.Zahájení dodávek prostřednictvím Nord Stream 2 může zlepšit situaci s nabídkou plynu, ale pouze v kombinaci s novými smlouvami o dodávkách, míní náměstek generálního ředitele Fondu národní energetické bezpečnosti Alexej Grivač. Spuštění plynovodu sníží ceny „modrého paliva“, ale je těžké říct, o kolik konkrétně, protože to závisí na spoustě faktorů, řekl expert.S ním souhlasí ředitel skupiny pro přírodní zdroje a surovinové zboží agentury Fitch Dmitrij Marinčenko. „Význam má ani ne tolik fakt spuštění plynovodu, jako to, jak moc bude poté Gazprom připraven navýšit dodávky, tedy obnovit spotový prodej prostřednictvím elektronické platformy a zvýšit úroveň plnění vlastních skladovacích prostor v Evropě na patřičnou úroveň,“ říká.Když tyto podmínky budou splněny, ceny se pravděpodobně znormalizují a klesnou pod 500 dolarů za tisíc kubíků, domnívá se analytik agentury Fitch.Nord Stream 2 je nový exportní plynovod z Ruska do Evropy o roční kapacitě 55 miliard krychlových metrů. Začíná v přístavu Usť-Luga v Leningradské oblasti, vede přes Baltské moře do Německa a končí v Greifswaldu. Projekt realizuje Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem Gazpromem.Výstavba plynovodu trvala tři roky, byla ukončena 10. září 2021. Obě linky plynovodu jsou dnes zaplněny technickým plynem, Nord Stream 2 je připraven k uvedení do provozu. Německo ale pozastavilo certifikaci Nord Stream 2 AG jako operátora, aby společnost uskutečnila reorganizaci podle německé legislativy.Nord Stream 2 AG má totiž založit v Německu dceřinou společnost a podat novou žádost o certifikaci, tentokrát jejím jménem. V polovině prosince prohlásil šéf regulátora, Federální síťové agentury Německa (BNA) Jochen Homann, že očekává rozhodnutí o Nord Stream 2 nejdříve na začátku druhé poloviny roku 2022.Nejasná situace se spuštěním plynovodu a snížení dodávek z Ruska je jedním z faktorů ovlivňujících náladu účastníků plynového trhu. Tato situace je i nadále komplikovaná, ceny překročily 1000 dolarů, evropské plynové nádrže jsou zaplněny do úrovně, která je nejnižší za posledních 10 let. Zima ale pokračuje a nikdo nemůže říct, jestli budou mít spotřebitelé dostatek plynu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

