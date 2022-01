„Krásné kočky.“ Kateřina Brožová šokovala fanoušky dospělou dcerou

https://cz.sputniknews.com/20220103/krasne-kocky-katerina-brozova-sokovala-fanousky-dospelou-dcerou-17066537.html

Brožová má s podnikatelem Zdeňkem Tomanem již dvacetiletou dceru Kateřinu. A vypadá to, že ta je pro ni tím nejcennějším, co v životě má. A není divu, že se dcerou chlubí… Je totiž více než krásná a velmi sympatická.Po zveřejnění příspěvku se okamžitě začaly hromadit komentáře. Lidé poukazovali zejména na to, že Katka jako by vypadla z oka své mamince.Podle mnohých je ta podoba až neskutečná. Další se Brožové snažili polichotit a psali, že vypadají spíše jako sestry.Objevily se také názory, že je „jedna krásnější než druhá“. Lidé se ale i pozastavovali nad tím, kdy stihla dcera Brožové tak moc vyrůst. „Krásné kočky,“ ozývalo se.Kateřina BrožováBrožová je známá jako česká herečka, zpěvačka a moderátorka. V minulosti byla Kateřina Brožová tváří pořadů televize Barrandov, kterou vlastní její bývalý partner Jaromír Soukup. Na TV Barrandov Brožová pracovala v různých projektech, ať už to byla talk show Exkluziv, seriál Stopy života nebo Doktorka Kellerová. Mimo jiné zpívá v muzikálech a věnovala se i dabingu.Z Barrandova herečka odešla ještě před rozvodem se Soukupem, a to z toho důvodu, že už jí přišla izolace svým způsobem neúnosná. „Zdálo se mi, že jsem tam už dlouho. Pět let v jedné televizi, kdy jsem neměla možnost pracovat jinde a na jiných formátech, podle mě stačilo. Chtěla jsem jít profesně dál,“ řekla dříve herečka v rozhovoru pro Ahaonline.cz.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

