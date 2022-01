https://cz.sputniknews.com/20220103/kurkova-ukazala-malou-dcerku-a-svou-postavu-po-porodu-instagram-malem-explodoval-17075632.html

Kurková ukázala malou dcerku a svou postavu po porodu. Instagram málem explodoval

Kurková ukázala malou dcerku a svou postavu po porodu. Instagram málem explodoval

03.01.2022

Sedmatřicetiletá kráska a maminka tří dětí vypadá v plavkách opravdu skvěle. Modelka tak velmi rychle po porodu naběhla zpět do své původní formy a jde vidět, že přebytečná těhotenská a poporodní kila jsou opravdu nenávratně pryč.A jak to, že Kurková vypadá tak skvěle? Podle ní samotné jsou to hlavně geny: „Já jsem vždycky byla vysoká, hubená. Asi jsou to geny. A kojení fakt velmi pomáhá.“Modelka tak zatím dle všeho s dalším potomkem nepočítá.Pokud jde o její příspěvek na sociální síti, ten se těšil velké oblibě. Lidé poukazovali na to, že i ona, i její dcerka jsou naprosto k sežrání.A některým dokonce došla slova: „Ó, můj bože!“Podle fanoušků jsou obě krásky. Na adresu malé dcerky se však tentokrát sneslo víc pozitivních reakcí, než na její maminku.A další se přidávali se slovy, že je malá Luna doslova „sluníčko“ a vypadá jako „panenka“.Karolína KurkováKarolína Kurková je světoznámá modelka, která spolupracovala s nejslavnějšími módními domy, včetně Victoria's Secret, Prada, H&M, Vogue atd. V současné době žije s manželem Archiem Drurym a jejich syny a dcerkou v Miami na Floridě.Pokaždé, když přilétá do Prahy, vyvolává bouřlivou reakci české veřejnosti, a to kvůli své češtině. Vše vypuklo po zveřejnění jedné reklamy, ve které česká modelka hovoří se znatelným přízvukem. Po publikaci videa se tak Kurková musela potýkat se spoustou nepříjemných komentářů.Navzdory tomu, že je podle mnohých čeština modelky stále horší, Kurková v rozhovorech dříve uváděla, že na svou mateřštinu nezapomíná a učí ji i své syny, kteří se narodili v USA. Sama se do amerického New Yorku odstěhovala v sedmnácti letech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

