https://cz.sputniknews.com/20220103/lekari-zakazali-zemanovi-koureni-a-alkohol-ovcacek-prozradil-zda-to-prezident-skutecne-dodrzuje-17082788.html

Lékaři zakázali Zemanovi kouření a alkohol. Ovčáček prozradil, zda to prezident skutečně dodržuje

Lékaři zakázali Zemanovi kouření a alkohol. Ovčáček prozradil, zda to prezident skutečně dodržuje

Podle nařízení lékařů český prezident Miloš Zeman nesmí kouřit a konzumovat alkohol, a to ani ten lehký. Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ve svém... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-03T20:55+0100

2022-01-03T20:55+0100

2022-01-03T20:55+0100

česko

miloš zeman

alkohol

kouření

jiří ovčáček

petr fiala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/16072218_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_db76768b92a32923f6b4e0f346b66176.jpg

Ve svém prosincovém rozhovoru prezident Miloš Zeman uvedl, že kvůli svému zdravotnímu stavu má zakázáno kouření, stejně jako pití alkoholu, včetně tvrdého. Zeman se přitom netajil tím, že nutnost zříct se alkoholu, konkrétně vína, jej vůbec nepotěšila. Nicméně, prezident podle vlastních slov nařízení lékařů dodržuje a v době poskytnutí rozhovoru byl dokonce již celý měsíc bez alkoholu a cigaret.Jak dnes uvedl ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček, disciplína Miloše Zemana vydržela dokonce i vánoční a novoroční oslavy. Stejně jako před tím Zeman dodržuje veškerá doporučení lékařů a celý čas tráví ve své rezidenci v Lánech.Setkání Zemana a FialyNový český premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala včera zamířil se svou ženou Janou do Lán, kde poobědval s prezidentem Milošem Zemanem a jeho manželkou Ivanou. Tradiční setkání se neslo v přátelském duchu, ale přece jen přišla řeč i na politiku a práci.Po obědě se k setkání vyslovil sám Fiala, který jej vnímá jako příjemné.Následně nastínil, jakým směrem se setkání ubíralo a co bylo tématem.Zákaz kouření i alkoholuZ rozhovoru Miloše Zemana pro CNN Prima NEWS vyšlo najevo, že kouření a alkohol český prezident již má za sebou, a to kvůli doporučení lékařů, které Zeman dle vlastních slov pečlivě následuje. Prezident se také zmínil, že kromě zákazu alkoholu mu bylo zakázáno i létání, kvůli čemuž nebude moci uskutečnit daleké zahraniční návštěvy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, alkohol, kouření, jiří ovčáček, petr fiala