Leoš Mareš jak ho neznáte! Moderátor se ukázal v roli kutila a fanoušci jsou u vytržení

Známý moderátor Leoš Mareš překvapil své fanoušky tím, jak dokáže být zručný. Když totiž jeho manželka Monika zavelela, Leoš neváhal a pustil se do montování... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

Leoš a Monika jsou na Instagramu známí tím, že se rádi dělí o zážitky a příhody ze svého života. Nezklamali ani tentokrát a příznivcům dali možnost nahlédnout do jejich soukromí. Tentokrát se Leoš ukázal jako kutil a muž do života.Záhy nasdílel další, a to časosběrné video, na kterém je ve zrychlené verzi vidět, jak celá „akce“ probíhala. Při skládání mu sice pomáhala jeho žena, ale i tak jim skládání postýlky zabralo necelé tři hodiny.A fanoušci samozřejmě reagovali. Někteří se báječně bavili tím, když viděli Leoše, jak se trápí a leží pod kusem nábytku.A další pobaveně uváděli: „Dejchá tam dole ještě?“Mnozí vtipkovali, že Monika má termín až v březnu, a tak by to snad mohli stihnout… Od jiných se ale Leoš dočkal podpory.„Jste dobrej. Můj by to dělal dva dny a nakonec bych to stejně musela dodělat já,“ vzkázala mu jedna z žen.Ostatní pánové navíc u této příležitost zavzpomínali na to, jak na tom byli oni kdysi… „Postavit si postýlku byl vždycky velký zážitek. Na to se nedá zapomenout,“ zdůrazňovali s úsměvem.Mimo to ale někteří uváděli, že snaha byla zbytečná, protože postýlka většinou ani nemá využití.V neposlední řadě zmiňme, že pár jedinců Leošovi nevěřilo a raději by byli, kdyby postýlku skládala Monika.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili,že čekají na přelomu února a března první společnédítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

