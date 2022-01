https://cz.sputniknews.com/20220103/lidri-zemi-jaderne-petky-vystoupili-s-prohlasenim-o-svetove-bezpecnosti-17077208.html

Lídři zemí jaderné pětky vystoupili s prohlášením o světové bezpečnosti

Vedoucí představitelé Čínské lidové republiky, Ruska, Velké Británie, Spojených států amerických a Francie vydali prohlášení o předcházení jaderné válce a... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

„Prohlašujeme, že v jaderné válce nemohou být žádní vítězové a nikdy by neměla být rozpoutána. Vzhledem k tomu, že použití jaderných zbraní by mělo dalekosáhlé důsledky, znovu potvrzujeme, že jaderné zbraně - dokud budou existovat - musí sloužit k obraně, k odvrácení agrese a předcházení válce. Věříme, že dalšímu šíření těchto zbraní by mělo být zabráněno,“ píše se v textu.Jaderné mocnosti navíc znovu potvrdily důležitost dodržování dvoustranných a mnohostranných dohod o nešíření, odzbrojení a kontrole, včetně Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.Vedoucí představitelé pěti jaderných mocností zdůraznili svůj závazek spolupracovat se všemi zeměmi na konečném vybudování světa bez jaderných zbraní.Jak poznamenala mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, tento dokument byl připraven z iniciativy Moskvy a za aktivní účasti jejích zástupců.Prohlášení mělo být zveřejněno u příležitosti zahájení 10. Konference o posouzení platnosti smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která měla být zahájena v New Yorku dne 4. ledna, ale kvůli zhoršující se epidemiologické situaci ve Spojených státech byla odložena. Jaderné mocnosti se zároveň rozhodly zveřejnění neodkládat.Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov Sputniku řekl, že summit lídrů zemí „jaderné pětky“ je po jejich společném prohlášení nezbytný. Uspořádat setkání vedoucích představitelů zemí - stálých členů Rady bezpečnosti OSN (Rusko, USA, Čína, Francie, Velká Británie) již dříve navrhl ruský prezident Vladimir Putin. Všechny země vyjádřily svou připravenost se takového setkání zúčastnit. „Prohlášení vůdců ‚jaderné pětky‘ nevylučuje, že summit stálých členů Rady bezpečnosti OSN (navržený dříve Putinem, pozn. red.) je stále nezbytný,“ řekl Peskov.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

