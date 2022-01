https://cz.sputniknews.com/20220103/princ-andrew-obvineny-ze-znasilneni-muze-byt-zbaven-titulu-jeho-vysosti-17075836.html

Princ Andrew obviněný ze znásilnění může být zbaven titulu Jeho Výsosti

Prostřední syn královny Alžběty II., vévoda Andrew z Yorku, může mít zakázáno používat titul Jeho Výsosti. Píše o tom The Sunday Times. 03.01.2022, Sputnik Česká republika

Podle zdrojů publikace lze takové rozhodnutí učinit, pokud princ Andrew prohraje u amerického soudu případ, který se týká znásilnění Američanky Virginie Giuffreové.V tomto případě bude princ Andrew také požádán, aby se vzdal svých jakýchkoliv zbývajících spojistostí s charitativními organizacemi a bude poslán do „vnitřního vyhnanství“.Loni na podzim se londýnská policie rozhodla ukončit vyšetřování prince Andrewa, zahájené na základě svědectví Američanky Virginie Giuffreové, která tvrdí, že byla v pubertě nucena k sexu s princem.Giuffreová obviňuje prince Andrewa ze tří případů znásilnění. Poprvé byla nucena k pohlavnímu styku s princem v londýnském sídle sociality Ghislaine Maxwellové, podruhé v sídle finančníka Jeffreyho Epsteina, potřetí - na jeho soukromém ostrově. Žalobkyně zdůraznila, že v době údajného činu jí bylo 17 let.Tým obhajoby vévody z Yorku věří, že dohoda, kterou žalobkyně uzavřela s odsouzeným pedofilem Jeffreym Epsteinem, by ho mohla ochránit před veřejným soudem. Právník prince Andrewa, Andrew Brettler, prohlásil, že dohoda poskytla „obecné uvolnění všech nároků vůči němu a mnoha dalším jednotlivcům a subjektům“.Trval na tom, že královnin syn byl „axiomaticky mezi propuštěnými“.Jeffrey Epstein, bývalý přítel vévody z Yorku, byl v roce 2008 odsouzen za sexuální delikty a v roce 2019 zemřel ve vězení na Manhattanu, když čekal na soud kvůli obvinění z obchodování se sexem.Princ Andrew dosud všechna obvinění proti němu popřel. Vévoda v rozhovoru pro BBC v roce 2019 řekl, že si „nepamatuje, že by se kdy setkal s touto dámou, vůbec žádnou“.Dohoda o vyrovnáníDohoda z roku 2009, která má být odpečetěna, se týká soudního podání na Floridě, které podala Virginia Giuffreová v souvislosti s případem Epsteina, který se netýkal prince Andrewa.Epstein a jeho právníci, včetně profesora práv z Harvardu Alana Dershowitze, který vytvořil tuto dohodu z roku 2009, se možná snažili chránit blízké spolupracovníky manažera hedgeového fondu na stránkách jeho „malé černé knížky“, podle zprávy zveřejněné ve Forbesu.Po odpečetění dohody jsou právníci prince Andrewa údajně připraveni argumentovat soudci Lewisi A. Kaplanovi u amerického okresního soudu na Manhattanu, že dohoda mezi Giuffreovou a Epsteinem zbavuje jejich klienta odpovědnosti. Také tvrdili, že královská „poskvrněná pověst“ je výsledkem skandálu s Epsteinem.Giuffreove právníci odmítají pokus o využití dohody o urovnání z roku 2009 právním týmem vévody z Yorku jako další „z řady unavených pokusů prince Andrewa uhnout a vyhnout se právní podstatě případu“.Giuffreův právník, David Boies, trval na tom, že klauzule v urovnání platí „nejvýše“ na lidi zapojené do základního soudního sporu na Floridě a princ Andrew by ji neměl používat jako „bezplatnou kartu ven z vězení“.Odpečetění dohody přichází před slyšením 4. ledna v New Yorku, kde se očekává, že právníci britské královské rodiny budou argumentovat pro zamítnutí žaloby Virginie Giuffreové, uvedl The Guardian.Při nedávném neúspěchu královské rodiny zamítl soudce Lewis A. Kaplan návrh králových právníků, aby byla žaloba zamítnuta na základě jurisdikce, protože Giuffreová již nežije v USA. Obhajoba vedená Andrewem Brettlerem tvrdila, že Virginia Giuffreová žila v Austrálii, až na dva roky, z posledních 19 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

