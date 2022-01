https://cz.sputniknews.com/20220103/protikrestanske-nalady-na-slovensku-mladik-v-bunde-s-napisem-fk-your-god-napadl-kneze-behem-mse-17077639.html

Protikřesťanské nálady na Slovensku? Mladík v bundě s nápisem „F**k your God“ napadl kněze během mše

1. ledna v řeckokatolickém kostele Vinbarg ve slovenském Bardějově byl během služby liturgie napaden 26letý kněz. K útoku došlo ze strany muže v bundě s... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

Muž během útoku také řekl knězi přednášejícímu evangelium, aby „šel do….!“. Situaci pak začali řešit věřící sedící v předních lavicích, kteří mladíka z kostela okamžitě vyvedli.Nyní se případem zabývá Policie Slovenské republiky. Vzhledem k tomu, že se napadení odehrálo na místě přístupném veřejnosti, hrozí útočníkovi až tři roky za mřížemi.Bardějovská policie už zahájila trestní stíhání ve věci přečinu výtržnictví.„I když podle medializovaných zpráv kněz útočníkovi odpustil, my ne. Zákon při tomto trestném činu stanoví pro pachatele trestní sazbu odnětí svobody až na tři roky,“ dodala mluvčí policie.Napadený kněz ve svém proslovu, krátce poté, co na něj mladík zaútočil, řekl: ,, Bůh stále nám dává šanci, nejen na Nový rok - stále nám dává novou šanci vstát a kráčet za ním. Ale mnohdy kvůli našemu křesťanskému postoji jsme trnem v oku u lidí a momentálně jsme to mohli vidět, že prostě člověk nikomu nic neudělá a bude na něj zaútočeno kvůli tomu, že je křesťan.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko

