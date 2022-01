https://cz.sputniknews.com/20220103/razantni-krok-pirat-pikal-po-diskuzi-o-kodexu-pozastavil-sve-clenstvi-ve-strane-17083522.html

Razantní krok! Pirát Pikal po diskuzi o kodexu pozastavil své členství ve straně

Dosavadní místopředseda České pirátské strany Vojtěch Pikal se rozhodl, že pozastaví své členství. S informací přišel web hn.cz, který odkazoval na Pikalova... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

Pikal se rozhodl pro razantní krok, které mnohé překvapil.Na stranickém fóru pak sice vzniklo diskusní vlákno, které se za něj postavilo a vyjádřilo mu podporu, ale Pikal reagoval následovně: „Vy tu všichni děláte, jako by se pozastavené členství nedalo jedním slovem obnovit. Předpisy jsou nástroj a politická strana nemá být životní styl.“Jak již bylo řečeno, Pikalovo rozhodnutí má být reakcí na diskusi ohledně aktualizace všeobecného kodexu zastupitele. Zmiňme, že aktualizovaný kodex měl mimo jiné zahrnovat rozšířenou a přepracovanou sekci týkající se kumulace funkcí.Dodejme, že kvůli předchozí debatě spolustraníků o klouzavém mandátu a možné kumulaci funkcí poslance a ministra se Jakub Michálek rozhodl upustit od kandidatury na ministra pro legislativu. Tím se nakonec stal Michal Šalomoun. Nicméně, vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš je zároveň i poslancem.Nové vedení PirátůCo se České pirátské strany týče, ta by si o víkendu měla zvolit nové vedení. Zatím se ví, že o post předsedy strany budou kromě obhajujícího šéfa Ivana Bartoše usilovat také senátor Lukáš Wagenknecht, někdejší místopředsedkyně strany Jana Michailidu a místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a ostravský radní David Witosz. Velký zájem je o místopředsednické posty. O ty projevily zájem až dvě desítky kandidátů.Nicméně, Pikal už dříve avizoval, že nemá v plánu obhajovat funkci místopředsedy, stejně jako Olga Richterová a Radek Holomčík. Do vedení by se však rád dostal Martin Kučera, jenž na funkci místopředsedy rezignoval koncem listopadu. Dodejme, že mezi 18 kandidáty na funkci místopředsedy se řadí například místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja či bývalí poslanci Martin Jiránek a Ondřej Profant.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

