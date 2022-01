https://cz.sputniknews.com/20220103/ruske-ministerstvo-zahranicnich-veci-uvedlo-terminy-certifikace-nord-stream-2-17074555.html

Ruské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo termíny certifikace Nord Stream 2

Ruské ministerstvo zahraničních věcí uvedlo termíny certifikace Nord Stream 2

Proces certifikace Nord Stream 2 může trvat do léta, nejsou vyloučena nová opatření USA, řekl v rozhovoru pro Sputnik náměstek ruského ministra zahraničí... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-03T21:27+0100

2022-01-03T21:27+0100

2022-01-03T21:53+0100

svět

rusko

plynovod

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1106/91/11069109_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_55ffd28a51bb886f0a9eaedd95e81200.jpg

„Pravidla procedury jsou takové, že umožňují nejen odložení (procesu certifikace Nord Stream 2), ale právě jeho projednání v první, druhé instanci, což ho odloží na dlouhé měsíce… Ano, může to trvat do léta,“ řekl.Pankin přitom nevyloučil, že proces certifikace může být zkomplikován ze strany USA.RF nejednou prohlásila, že Nord Stream 2, proti němuž aktivně vystupují USA a Ukrajina, je z obchodního hlediska výhodný pro Evropu. A vyzvala k tomu, aby nebyl zmiňován v kontextu jakékoliv politizace.Plynovod Nord Stream 2 v současné době absolvuje proceduru schválení regulátorem, Federální síťovou agenturou SRN. Tento proces byl pozastaven kvůli tomu, že regulátor považoval za nutné, aby společnost Nord Stream 2 AG založila v Německu dceřinou společnos a podala novou žádost o certifikaci jako operátora již jejím jménem. Vyžaduje si to evropská legislativa. Poté, co žádost bude podána a přijata, obnoví regulátor proces, vyhlásí své rozhodnutí, na které má pak vyslovit svůj názor Eurokomise. Německá média uvádějí, že tento proces může trvat několik měsíců.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220103/tranzit-ruskeho-plynu-pres-ukrajinu-na-slovensko-opet-klesl-17071600.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, plynovod, nord stream 2