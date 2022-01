https://cz.sputniknews.com/20220103/svejdar-vazne-konci-na-postu-prezidenta-pcr-s-rakusanem-se-ale-dohodl-na-nekolika-zasadnich-vecech-17083162.html

Švejdar vážně končí na postu prezidenta PČR. S Rakušanem se ale dohodl na několika zásadních věcech

Švejdar o tom, že chce odejít z funkce policejní prezidenta, informoval již v prosinci na svém twitterovém účtu. Už tedy hlásal, že pochopil, že nová vláda chce na této pozici změnu. Okamžitě se tak objevily zvěsti o tom, že Rakušan Švejdara požádal, aby skončil. To ale ministr už dříve několikrát odmítl a nyní to zopakoval.Za zmínku stojí, že Rakušan v této souvislosti nejprve uváděl, že rozhodnutí policejního prezidenta respektuje. Poté však v České televizi poznamenal, že neformální schůzku se Švejdarem, která proběhla ještě před jeho jmenováním ministrem, považuje za nešťastnou.Jak to ale bylo? Těžko soudit. Jedna věc je jasná, a to ta, že Švejdar opravdu odchází.Prozradil také, že se se Švejdarem shodli na tom, že si už nebudou dál vyměňovat vzkazy přes média.Švejdar by měl také příští týden na policejní prezidiu přivítat Rakušana, kterému osobně nastíní „nejpalčivější problémy“. Oba muži se tak dohodli na standardní spolupráci.Svůj odchod následně Švejdar okomentoval v pondělí vpodvečer na brífinku na policejním prezidiu: „Z vyjádření pana ministra Rakušana na té první schůzce 7. prosince jsem pochopil, že současná vláda i on chtějí změnu na pozici policejního prezidenta. Proto jsem se sám rozhodl k tomu, že skončím ve služebním poměru.“Dodal také, že se domnívá, že doba, která Policii České republiky čeká, nebude vůbec jednoduchá.Kdo převezme žezlo?Mnohé lidi v současné chvíli zajímá, kdo Švejdara na daném postu zastoupí. Dle Rakušana by měl výběr jeho nástupce proběhnout dle zákona. Předpokládá se tedy, že vprvní fázi budou osloveni zaměstnanci, kteří jsou v 11. platové třídě, a to jak ti z řad policejních sborů, tak příslušníci tajných služeb. Pokud by zvýběru nevzešel nový šéf prezidia, bude vypsáno výběrové řízení.Nový ministr vnitra však nastínil, že v policejních sborech vidí čtyři až pět lidí, kteří by Švejdara mohli nahradit. Nechtěl však prozradit, o koho jde.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

