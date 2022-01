https://cz.sputniknews.com/20220103/telegram-predstavil-rozsahlou-aktualizaci-tyto-funkce-konkurenti-nemaji-17073644.html

Telegram představil rozsáhlou aktualizaci. Tyto funkce konkurenti nemají

V nové aktualizaci budou uživatelé moci odpovídat na zprávy pomocí interaktivních emoji. Chcete-li je odeslat, musíte na zprávu dvakrát kliknout. V osobní korespondenci bude funkce fungovat automaticky a ve skupinách nebo kanálech je povolí správci. Kromě toho si vlastník kanálu bude moci sám určit seznam emotikonů dostupných pro reakci.Uživatelé Telegramu si navíc budou moci přeložit jakoukoli zprávu. Funkci lze povolit v sekci Nastavení výběrem položky Jazyky. Chcete-li přeložit, musíte kliknout na zprávu a poté vyberte možnost Přeložit. Uvádí se, že je to funkční pro všechny zařízení s Androidem a zařízení s iOS s verzí 15 a vyšší.Uživatelé si také budou moci vytvořit QR kód pro přechod na svůj profil. Lze je také provést pro skupiny, kanály a chatboty. Pro vytvoření QR kódu je potřeba v uživatelském profilu nebo chatu kliknout na ikonku u veřejného odkazu a vybrat vhodné barvy a vzory.Ochrana proti spoilerům vám umožní skrýt část textu. Nyní budou uživatelé moci skrýt libovolnou část zprávy nebo celý text. Chcete-li to provést, vyberte, co chcete skrýt, a použijte skryté formátování. Text se nezobrazí ve zprávách ani v seznamu chatů a upozornění.Aktualizace Telegramu na verzi 8.4 je dostupná už nyní jak pro uživatele mobilních platforem Android a iOS, tak pro desktopové klienty.Zakladatel Telegramu popsal, jak jiné messengery předávají data americkým úřadůmAmerické aplikace, jako je WhatsApp, v reálném čase přenášejí data třetím stranám, a to navzdory prohlášením o šifrování typu end-to-end. Uvedl to zakladatel messengeru Telegram Pavel Durov.Ve svém příspěvku na Telegramu se odkazoval na zprávu FBI a vyšetřování The Rolling Stone. V něm se uvádí, že WhatsApp a iMessage poskytovaly FBI údaje o uživatelích v reálném čase ve většině případů bez nařízení soudu.Podle Durova vývojáři messengerů na příkaz amerických úřadů zavádí v aplikaci backdoory, které tajné služby používají pro hackování chytrých telefonů a získání soukromé informace o uživatelích. Aplikace jako Anom a Signal byly od počátku financovány vládními agenturami, uvedl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

