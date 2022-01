https://cz.sputniknews.com/20220103/tohle-je-amsterdam-kavarna-schvaluje-brutalni-potlaceni-protestu-predvola-si-lipavsky-velvyslance-17072412.html

Tohle je Amsterdam: Kavárna schvaluje brutální potlačení protestu. Předvolá si Lipavský velvyslance?

Tohle je Amsterdam: Kavárna schvaluje brutální potlačení protestu. Předvolá si Lipavský velvyslance?

Nizozemští policisté poslali na demonstranty psy. Mnohé lidi v Česku brutální zásah policistů proti protestujícím překvapil. Někteří liberálně smýšlející... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

S plným nasazením splnili nizozemští policisté nařízení amsterdamské starostky za Zelené Femke Halsemanové vyklidit náměstí, kde lidé demonstrovali proti přísným koronavirovým opatřením. To šokovalo například českého europoslance Alexandra Vondru (ODS), který obvinil západní politiky z dvojího metru.Podobně reagoval i poslanec za ANO Patrik Nacher.Nicméně jiní se snažili tvrdý zákrok, při kterém se policejní pes zakousl do ruky jednoho z demonstrantů, ospravedlnit.Jiní by podobné zásahy rádi viděli i v Česku.Stát se to v Moskvě…Mnozí jiní ale nebyli lhostejní a poukazovali jak na samotnou brutalitu zásahu, tak i na onen dvojí metr, který zmínil Vondra.Někteří si vzpomněli na slova slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která vyzvala občany, aby vnímali omezení proti koronaviru „královsky“.Připomeňme, že magistrát Amsterdamu, prokuratura a policie zakázaly provádění 2. ledna demonstrace ve městě proti omezením za účelem boje proti covidu-19 kvůli odmítnutí organizátorů zajistit bezpečný průběh akce. To znamenalo omezit počet účastníků na 3,5 tisíce. Organizátoři však uvedli, že očekávají účast 25 000 lidí a chystají se projít celým městem.Demonstranti vystoupili s požadavky na svobodu a zrušení omezení, zejména zrušení lockdownu a otevření obchodů a kaváren. Důvodem střetů s policisty byl fakt, že někteří demonstranti chtěli jít mimo trasu, kterou úřady pro demonstranty určily. Policisté nasadili proti demonstrantům obušky a služební psy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

Zprávy

demonstrace, pražská kavárna, koronavirus