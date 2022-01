https://cz.sputniknews.com/20220103/tranzit-ruskeho-plynu-pres-ukrajinu-na-slovensko-opet-klesl-17071600.html

Tranzit ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko opět klesl

Tranzit ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko opět klesl

Tranzit ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko se již druhý den výrazně snižuje, 2. ledna klesl téměř o 30 %, jak vyplývá z údajů slovenského provozovatele... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

Čerpání ruského plynu přes spojovací bod Užhorod - Velké Kapušany, hraniční bod mezi Ukrajinou a Slovenskem, se snížilo z 49,5 mil. metrů krychlových (1. ledna) na 35,5 mil. m3 (2. ledna), což je pokles téměř o 30 %.K 31. prosinci toto číslo dosáhlo 83,8 milionu metrů krychlových a první den roku 2022 kleslo na minimální hodnotu za dva měsíce, když se snížilo o téměř 40 %.Tranzit ruského plynu na Slovensko v listopadu kolísal v rozmezí 42,7-94,5 milionů metrů krychlových za den a v prosinci - 69,1-90,2 milionů metrů krychlových.K poklesu dodávek dochází v souvislosti s tím, že Gazprom téměř dva týdny nerezervuje kapacitu plynovodu Jamal-Evropa pro tranzit plynu přes Polsko do Německa.Čerpání ruského plynu se během několika dní soustavně snižovalo: společnost v první polovině měsíce zarezervovala téměř třetinu – 31,4 milionů metrů krychlových denně z dostupných 89,1 milionů, od 17. prosince začala snižovat objem rezervací a od 21. prosince přešel plynovod do reverzního režimu (reverzní znamená, že původní odběratel plynu ho po přijetí dodává v opačném směru) z Německa do Polska.Pokračuje reverz z Německa do Polska prostřednictvím plynovodu Jamal - Evropa. Reverzní dodávky přes krajní západní bod hlavního vedení v Německu - Malnow - do Polska se začátkem nového plynárenského dne (v 6:00 místního času, v 8:00 moskevského času) 1. ledna vzrostly více než čtyřnásobně - z téměř 120 tisíc metrů krychlových za hodinu v posledním dni v roce až 505-520 tisíc metrů krychlových. Čerpání z Německa do Polska se 2. ledna pohybovalo v rozmezí 567-568 tisíc metrů krychlových za hodinu.Hlavními trasami pro dodávky ruského plynu do Evropy jsou plynárenská přepravní soustava Ukrajiny, Jamal - Evropa a Nord Stream.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

