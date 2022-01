https://cz.sputniknews.com/20220103/vudce-francouzske-extremni-levice-melenchon-obhajoval-vystoupeni-z-nato-a-partnerstvi-s-ruskem-17082290.html

Vůdce francouzské extrémní levice Mélenchon obhajoval vystoupení z NATO a partnerství s Ruskem

Vůdce francouzské extrémní levice Mélenchon obhajoval vystoupení z NATO a partnerství s Ruskem

Jean-Luc Mélenchon, vůdce krajně levicové strany Nepoddajná Francie, který oznámil svůj záměr znovu bojovat o prezidentský úřad Francie, se vyslovil pro... 03.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-03T20:26+0100

2022-01-03T20:26+0100

2022-01-03T20:26+0100

svět

nato

rusko

francie

marine le penová

odstoupení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/17081499_0:23:3077:1754_1920x0_80_0_0_df6b902884e2721d46677ef2bc4b24f5.jpg

„Jsem pro odchod z NATO. Potřebujeme deeskalaci,“ napsal Mélenchon na Twitteru.Politik ve svém projevu v rádiu France Inter řekl, že odchod z NATO by Francii umožnil „nezapojit se“ do „severoamerických vojenských dobrodružství“.Mélenchon také řekl, že poté, co země bývalého SSSR vstoupily do NATO, Rusko cítilo „hrozbu“. Ze stejného důvodu se domnívá, že Ukrajina by do aliance vstupovat neměla.Deeskalace by se měla stát základem politického kurzu, řekl Mélenchon. Poznamenal, že je proti „nové studené válce“.V posledních prezidentských volbách ve Francii získal Mélenchon v prvním kole více než 19 % hlasů, aniž by se dostal do druhé fáze hlasování. V roce 2022 se může potřetí zúčastnit prezidentského klání.V Paříži byla po skandálu odstraněna vlajka EU umístěná pod Vítězným obloukemV Paříži byla po kritice pravicových politiků odstraněna vlajka Evropské unie z Vítězného oblouku.Vlajka zde byla vyvěšena na počest zahájení půlročního francouzského předsednictví v Radě EU. Ostře na to zareagovali zástupci pravice a krajní pravice, včetně prezidentské kandidátky a lídra strany Národní shromáždění Marine Le Penové, kandidátky středopravicové strany Republikánů Valerie Pécresseové a lídra strany Revoyevoye Érica Zemmoura. Ten situaci označili za rouhání a urážku Hrobu neznámého vojína, který se nachází pod obloukem. Všichni přitom vyzvali prezidenta Emmanuela Macrona, aby na místo vrátil státní vlajku.Vlajka EU měla pod obloukem vlát několik dní: bylo plánováno její odstranění spolu s vánočním osvětlením, které bývá z Champs Elysees odinstalováno 9. ledna. Po obvodu přitom zůstaly plakáty s hvězdami na modrém pozadí.Le Penová označila rozhodnutí úřadů za „vlastenecké vítězství“.Francouzská vlajka pod obloukem přitom ještě nebyla vrácena.Francie a předsednictví v EUDne 1. ledna 2022 Francie zahájila své předsednictví v Radě Evropské unie, které potrvá šest měsíců. V jeho rámci budou francouzští ministři předsedat jednáním příslušných ministrů EU, přispívat k dosažení kompromisů, rozhodnutí, schvalování legislativních iniciativ jak v rámci Rady, tak ve spolupráci s dalšími institucemi EU – Evropskou komisí a Evropským parlamentem.Významnou zahraničně-politickou událostí francouzského předsednictví bude summit EU-Afrika, který se bude konat ve dnech 17. až 18. února v Bruselu. Na základě jeho výsledků hodlá Evropská unie oznámit nový rozsáhlý „investiční balíček“ pro africké země.Kromě toho mají evropští lídři na summitu EU koncem března v plánu schválit Strategický kompas, první celoevropskou strategii v oblasti obrany a bezpečnosti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko, francie, marine le penová, odstoupení