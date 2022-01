https://cz.sputniknews.com/20220104/afghansky-nasilnik-z-karlovych-varu-jen-nameteny-migrant-ci-test-nasich-obcanu-a-justice-nazor-17087679.html

Afghánský násilník z Karlových Varů. Jen „nametený“ migrant či test našich občanů a justice? Názor

Ke dvěma trestným činům došlo v noci na Silvestra v Karlových Varech. Třiadvacetiletý Afghánec nejdříve pobodal sedmatřicetiletou ženu, a posléze znásilnil... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

názory

česká republika

afghánistán

migranti

karlovy vary

Jiří Kobza: Vidím to jako alarmující skutečnost… Ze SRN slýchám povzdech občanů – „Was kann man machen“… Je smutné, že se část migrantů dopouští krádeží, vyhýbá se placení a že – bohužel – na pořadu dne je i násilná kriminalita, včetně znásilnění.Zaráží určitá netečnost orgánů…Určitá laxnost zejména spolkových orgánů, o níž se dozvídáme též, je více než podivná. Většina vzpomenutých zločinů je trestána mírně, nebo dokonce vůbec. Pachatelům jejich činy projdou…U nás jsme měli případ znásilnění na Litoměřicku, a to s podobným modem operandi. Tam si do Čech vyrazil Somálec, nejspíše za „dobrodružstvím“. Skončilo to tak, že přepadl školačku. Až to vyvolává dojem, jako by se tím vším zkoušela odolnost/ trpělivost naší justice a veřejnosti. Zřejmě se má vyzkoušet, jak na to budou reagovat. Somálec dostal 2 roky. A jeho další osud? Mně znám není. Bylo by smutné, kdyby i takto mírný trest byl dále jakkoli pardonován.Kladu si otázku, jak se zachová v budoucnu Fialova vláda. My chceme, aby se všem měřilo stejným metrem. Pokud Fiala bude konat dle not Bruselu, pak se asi i my nebudeme rádi pohybovat mimo své domovy. Chce to takto český volič? Měli bychom vše dobře zvážit…Onen Afgánec přicestoval z Německa, kde podobné případy raději zametají pod koberec. Souvisí to i s no-go zónami. Pamatujeme si i výrok Angely Merkelové, že imigranty-muže „si mají ženy držet na vzdálenost natažené ruky“? Tohle je nebezpečný fenomén. Vymklo se to? Jinými slovy: je šance, že si násilník z Varů odsedí 18 let, které mu hrozí?Merkelová přece prohlásila, že islám patří do Německa. Ono je jednoduché označit naštvané poškozené občany za xenofoby, kteří nechápou islám. Jde o to, že není politická vůle oddělit terorismus od islámu.Pokud jde o přístup Němců, považuji jej za nepochopitelný. O to méně pochopitelný je postoj německého voliče, že to vůbec dopustí. Připomněl bych událost ze Silvestra, a to událost z Kolína nad Rýnem a jiných německých měst, kde došlo k útoku na ženy (2015). Policie byla pasivní. Po nějaké době vyšli místní do ulic s protesty, byla proti nim nasazena vodní děla.Je to politika, která nevyvstala v ČR. Myslím si, že patologické jevy jsou také výsledkem velkých studentských bouří v Evropě v roce 1969… Z těchto ultralevicových hnutí povstaly Rote Armee Fraktion; Action Directe, Brigate Rosse. Zdá se, že současná garnitura politiků může být dílem „načichlá“. Proto celá ta podivná migrační krize, že se příčetný současník nestačí divit…V minulosti se naše justice zachovala „velkoryse“ ke katarskému princi, který se u nás rovněž projevil jako násilník: zneužil 15 dívek…Určitě to nebyl signál, že máme tvrdou justici, která měří všem stejně. Ba naopak. Já jsem vystupoval několikrát, upozorňoval jsem, že dotyčný princ nemůže být stíhán jako šlechtic. Bývalý ministr spravedlnosti Němec, který ho pustil ven (předání stíhání do Kataru, pozn.), nás měl asi všechny za pitomce.Jak nesklouznout v naší společnosti k opačnému extrému, a to ke xenofobii na etnické/náboženské bázi?Jediný způsob je ten, že všichni budou trestáni přísně, spravedlivě a dle stejného metru, dopustí-li se kriminálního činu. Je třeba, aby zákony hovořily jasným jazykem. Je smutné, že uskuteční-li islámští teroristé útok, hněv lidí se obrátí proti nevinným muslimům; poznejte nadto při útoku jednotlivce, útočí-li „pouze nametená“ osoba, nebo zda je to rovněž akt terorismu v individuálním provedení…Co tedy s tím?V první řadě je to záležitost diaspor, aby si samy v sobě udělaly pořádek a komunikovaly s naší policí. Měly by se věnovat preventivní činnosti. Odpovědnost za nevzbuzení xenofobie je i na samotných diasporách. Ty musí upozorňovat na kriminálníky ve svých řadách. My Češi nejsme rasisté, ale jsme zodpovědní za bezpečnost našich lidí.Byl jsem ve výboru pro migraci (podvýboru pro diaspory); v zahraničí jsem se účastnil jednání na téma diaspor. Ostatní kolegové z jiných zemí byli velice překvapeni, když jsem prohlásil, že diaspory jsou v prvé řadě zodpovědné za integraci svých členů, že budou muset respektovat zákony a tradice hostitelské země. My tu nejsme přece od toho, abychom se museli přizpůsobit všem rozmanitým příchozím. Kdo k nám chodí, musí hlavně respektovat zdejší zvyky, jazyk, jakož i zákony ČR. Dost na tom, že někteří Francouzi by snad povolili migrantům na území Francie „mikrochalífát“.Češi jsou zahraničními médii považováni někdy za rasisty. Migranti vědí o zdejších nízkých sociálních dávkách, to zatím považuji za výhodu, i včetně faktu, že máme prostořekého prezidenta. Proto se nám zatím migranti vyhýbají.V SPD přicházíme s novelou trestního zákoníku, který mluví o zákazu hnutí, která propagují násilí a nenávist vůči skupinám lidí. Základy tauhídu je publikační ukázka toho, kde se vybízí k násilí vůči jinověrcům; k našemu překvapení Vladimír Sáňka byl osvobozen, jelikož soud prohlásil, že u nás je trestné šíření hnutí, nikoli ideologie.Chceme novelu Zákona č. 40/2009 sb. Trestního zákoníku. Nenávistné ideologie jsou i ty, které do Čech ještě nedorazily, a i ty, které zatím nevznikly. Účelem mého návrhu je, aby od začátku naše justice a policie měly jasný a přehledný nástroj, jak si s moderními „kazateli“ poradit. Jde také o to, abychom odradili některé zle smýšlející migranty... Tuším, že se mě chcete zeptat na socialismus v ČSSR. Prosím, nesměšovat „ideologie“. Někteří přepisovači dějin by rádi popřeli průběh a výsledky druhé světové války. Třeba politické vůle rozlišovat. Komunisté v Evropě porazili německý nacismus. Se socialistickými státy se jednalo na poli mezinárodního práva jako se spoluvítězi. ČSSR bylo uznanou zemí světovým společenstvím. Asi tak.

