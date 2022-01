https://cz.sputniknews.com/20220104/borrell-nebude-behem-sve-navstevy-ukrajiny-hovorit-o-nord-stream-2-17090474.html

Borrell nebude během své návštěvy Ukrajiny hovořit o Nord Stream 2

Borrell nebude během své návštěvy Ukrajiny hovořit o Nord Stream 2

Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell během své návštěvy Ukrajiny nebude projednávat Nord Stream 2... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-04T17:48+0100

2022-01-04T17:48+0100

2022-01-04T17:48+0100

svět

ukrajina

rusko

eu

josep borrell

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1124/30/11243051_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_afd7443d9a678a7ac8cc8555bdcba8e9.jpg

Borrell poznamenal, že otázkou SP-2 se nyní zabývají němečtí regulátoři.Borrellova pracovní návštěva na Ukrajině se koná od 4. do 6. ledna. Kromě toho se uvádí, že Borrel v doprovodu ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby navštíví kontaktní linii v Donbasu. Vysoký představitel EU se poté setká s ukrajinskými vládními představiteli.Předtím, 2. ledna, americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během telefonického rozhovoru diskutovali o opatřeních na podporu suverenity a územní celistvosti Ukrajiny. Biden během rozhovoru vyjádřil ve vztahu ke Kyjevu dodržování zásady „nic o vás bez vás“ a také prohlásil, že Washington podporuje suverenitu a územní celistvost Ukrajiny.Americký prezident navíc uvedl, že Spojené státy, jejich spojenci a partneři dají v případě vyostření situace na ukrajinské hranici rozhodnou odpověď.23. prosince během tiskové konference ruský prezident Vladimir Putin naznačil, že ukrajinská strana „připravuje třetí operaci“ v Donbasu. Svědčí o tom podle něj publikace v západních médiích o údajně existujících plánech „invaze“ na Ukrajinu. Řekl, že slova o ozbrojeném konfliktu mají být „varováním“ pro Rusko.Od roku 2014 provádí kyjevská vláda vojenskou operaci proti obyvatelům Donbasu, kteří odmítli uznat výsledky státního převratu a novou vládu na Ukrajině. Kyjev přitom ze současné situace viní Moskvu. Rusko opakovaně prohlašovalo, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu.Výstavba SP-2 byla dokončena 10. září. Plynovod byl postaven z Ruska do Německa po dně Baltského moře s cílem přímých dodávek plynu do Evropy. Země EU většinou projekt podporují a podílejí se na jeho realizaci. Proti vystupují pobaltské státy, Polsko, USA a Ukrajina.Německo 16. prosince odložilo rozhodnutí o certifikaci plynovodu Nord Stream 2 minimálně do poloviny roku 2022.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220104/cena-plynu-v-evrope-prekrocila-1100-dolaru-za-tisic-metru-krychlovych-17087939.html

ukrajina

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, eu, josep borrell, nord stream 2