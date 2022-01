https://cz.sputniknews.com/20220104/byvaly-cesky-vojak-byl-odsouzen-na-21-let-za-terorismus-behem-valky-na-ukrajine-17088351.html

Bývalý český voják byl odsouzen na 21 let za terorismus během války na Ukrajině

Senát Městského soudu v Praze dnes uznal vinným devětatřicetiletého Martina Sukupa, který se měl zúčastnit bojů na Donbasu v řadách separatistických skupin... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

Bývalý příslušník české armády Martin Sukup měl podle obžaloby v červnu 2014 odcestovat do Ukrajiny, kde se aktivně zapojil do války mezi ukrajinskými vojenskými jednotkami a proruskými separatisty, a to na straně samozvané Doněcké lidové republiky. Jak dnes poznamenala předsedkyně daného senátu Silvie Slepičková, Sukup během svého působení ve vojenských strukturách DLR zneužil své profesionální schopnosti, které získal před propuštěním z Armády ČR v roce 1997. V armádě DLR Sukup měl působit minimálně do roku 2018, kde velel tankové rotě, praporu a dělostřelecké baterii.Podle soudního verdiktu byl Sukup aktivním účastníkem bojů o města Gorlivka a Kramatorsk, kde zahynulo kolem tisíce příslušníků ukrajinské armády.Hned poté, co pražský soud uznal Sukupa vinným a udělil mu trest 21 let vězení, jeho obhájkyně Klára Tvrdá se proti tomuto rozhodnutí odvolala. Podle jejích slov není vina Sukupa dostatečně prokázaná, jelikož příspěvky na sociálních sítích či články v novinách nemohou být jistým důkazem toho, že se dotyčný ve skutečnosti účastnil vojenských operací na straně separatistů.Podle dostupných informací Martin Sukup po ukončení svých vojenských aktivit zůstal na ukrajinském území a proto byl odsouzen jako uprchlý.Odsouzení UrbánkaV září loňského roku soud projednával obdobný případ, kdy byl český občan Jiří Urbánek stíhán kvůli obviněním z účasti v teroristické skupině a na teroristických útocích. Český soud poslal Urbánka na 20 let do vězení, dotyčný byl stíhán jako uprchlý a nebyl v kontaktu ani s přiděleným advokátem.Podle obžaloby odjel Urbánek na Ukrajinu v roce 2015. Operací v rámci sil lidové republiky se měl účastnit nejméně do konce ledna roku 2018. Muž se i podle svých vyjádření na sociálních sítích zapojil do ozbrojených bojů proti ukrajinské armádě ve městech Marjinka, Spartak nebo Krasnohorivka. Kromě toho se měl účastnit budování zákopů a hlídkování.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

