Cena plynu v Evropě překročila 1100 dolarů za tisíc metrů krychlových

Cena nejbližších, únorových futures na platformě ICE Futures při zahájení obchodování byly 1028,2 USD. A v 11:18 SEČ kotace vzrostly na 1104,2 USD, což je o něco více než o 17 % vyšší než odhadovaná cena den předtím – téměř 940 USD. 31. prosince tyto kotace poprvé od 10. listopadu klesly pod hranici 800 USD.Cena plynu se koriguje směrem dolů poté, co 21. prosince dosáhla historického maxima 2 190,4 USD. Kromě korekce mohou být nižší ceny spojeny s dodatečnými dodávkami LNG do Evropy ze Spojených států a zvýšením výroby elektřiny v evropských větrných elektrárnách.I přes krátkodobý pokles však ceny zůstaly v prosinci vysoké. Průměrné náklady lednových futures na platformě ICE Futures jsou podle propočtů RIA Novosti mírně pod 1 400 USD a na spotu (podle údajů Spot TTF) činí analogický ukazatel téměř 1 340 USD (sedmkrát vyšší rok od roku).Citelný růst cen plynu v Evropě začal na jaře, kdy se průměrná spotová cena TTF pohybovala v rozmezí 250-300 $ za tisíc metrů krychlových. V posledních dnech léta přesáhla hodnota smlouvy o dodávce „den předem“ 600 USD a na začátku října překročila hranici 1000 USD. Již v prosinci se kotace zdvojnásobily. Tak trvale vysoké ceny nebyly v Evropě za celou historii fungování plynárenských hubů - od roku 1996.Odborníci připisovali nárůst nákladů několika faktorům: nízké zaplněnosti evropských podzemních zásobníků, omezené nabídce od hlavních dodavatelů a vysoké poptávce po zkapalněném zemním plynu (LNG) v Asii. Náladu účastníků trhu nyní ovlivňuje také počasí a nejistota s uvedením do provozu Nord Stream 2. Obě linky plynovodu jsou naplněny technickým plynem a jsou připraveny k provozu, podle očekávání se však rozběhne až ve druhé polovině roku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

