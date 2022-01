https://cz.sputniknews.com/20220104/cerpani-ruskeho-plynu-pres-ukrajinu-na-slovensko-klesa-uz-treti-den-v-rade-17084685.html

Čerpání ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko klesá už třetí den v řadě

Čerpání ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko klesá už třetí den v řadě

Tranzit ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko podle údajů slovenského provozovatele plynárenské přepravní soustavy Eustream klesá již třetí den po sobě. 04.01.2022

Pokles tranzitních objemů začal prvním dnem nového roku. Zatímco k 31. prosinci toto číslo dosahovalo 83,8 milionu metrů krychlových, tak 1. ledna kleslo o 40 procent - na 49,5 milionu a 2. ledna ještě o třetinu, na 35,5 milionu.Přitom v listopadu na Slovensko přicházelo 42,7 až 94,5 milionů metrů krychlových plynu denně a v prosinci 69,1 až 90,2 milionů.K poklesu dodávek dochází na pozadí skutečnosti, že Gazprom téměř dva týdny nerezervuje kapacitu plynovodu Jamal-Evropa pro tranzit paliva přes Polsko. Čerpání bylo postupně snižováno: v první polovině měsíce společnost rezervovala téměř třetinu - 31,4 mil. krychlových metrů denně z dostupných 89,1 milionů, od 17. prosince objemy začaly klesat a od 21. prosince linka přešla do reverzního režimu (tj. původní spotřebitel dodává plyn v opačném směru, z Německa do Polska).Jak vysvětlil zástupce Gazpromu Sergej Kuprijanov, společnost nerezervuje tranzitní kapacity, protože někteří zákazníci, zejména z Francie a Německa, si již plně vybrali roční objem plynu a již nepodávají žádosti. Gazprom je přitom stejně jako dříve připraven na dodatečné dodávky plynu v rámci dlouhodobých kontraktů, což je levnější než spot.Nyní reverz na Jamal – Evropa pokračuje: 1. ledna se čerpání přes Mallnow (krajní západní bod hlavní trati v Německu) více než zečtyřnásobilo – ze 120 na 505–520 tisíc metrů krychlových za hodinu a 3. ledna to bylo 557-568 tisíc kubíků za hodinu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

