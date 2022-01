https://cz.sputniknews.com/20220104/chcete-vypadat-stale-mlade-vedci-prisli-se-sladkosti-ktera-zpomaluje-proces-starnuti-17080173.html

Chcete vypadat stále mládě? Vědci přišli se sladkostí, která zpomaluje proces stárnutí

Chcete vypadat stále mládě? Vědci přišli se sladkostí, která zpomaluje proces stárnutí

Vědci z Harvardské univerzity přišli se zjištěním, že existuje sladkost, která dokáže zpomalit proces stárnutí. Možná tomu nebudete věřit, ale každý z nás ji... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-04T00:55+0100

2022-01-04T00:55+0100

2022-01-04T00:55+0100

zdraví

čokoláda

zdraví

výhoda

prospěšnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0c/12508277_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d6408e6001b608e9580aaaf66a15b011.jpg

Vědci zjistili, že konzumace tmavé čokolády zlepšuje krevní tlak a zabraňuje vzniku rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. Odborníci také zjistili, že lidé, kteří konzumují tuto sladkost, žijí o rok déle než ti, kteří hořkou čokoládu nejedí.To však není vše. Tato sladkost má i jiné výhody. Dle vědců totiž tato pochoutka zlepšuje paměť a fungování mozku. Stejně tak bylo prokázáno, že hořká čokoláda snižuje inzulínovou rezistenci, říkají odborníci.A v jakém množství můžeme tuto sladkost konzumovat? Vědci doporučují sníst tři tabulky hořké čokolády za měsíc, aby si člověk prodloužil život.Pokud jde o potraviny, které obecně přispívají k prodloužení života, zmiňme, že již dříve odbornice na zdravou výživu Holly Zokkolanová přišla se zajímavým zjištěním. Podle ní totiž mezi tyto suroviny patří tučné ryby, olivový olej, avokádo, ořechy a semínka. Lidem proto doporučila, aby je zařadili do jídelníčku.Hořká čokoláda a náladaNedávno jsme informovali, že tmavá čokoláda je již dlouhodobě uznávána za potravinu, která mění náladu. Důkazy o emocionálních účincích každodenní konzumace této potraviny jsou však omezené. Jihokorejští výzkumníci se proto rozhodli prozkoumat vliv hořké čokolády na náladu přes působení tohoto výrobku na střevní mikrobiotu. To přineslo nečekané výsledky.Studie vědců zahrnovala 2 druhy hořké čokolády: s obsahem kakaa70 % a 85 %. Náhodného kontrolovaného výzkumu se zúčastnili zdraví dospělí lidé ve věku 20 až 30 let. Dvě kontrolní skupiny konzumovaly 30 gramů hořké čokolády (s 85 a 70 % kakaa) denně a druhá kontrolní skupina čokoládu nekonzumovala vůbec. Experiment trval tři týdny. Nálada byla zaznamenávána pomocí použití rozvrhu pozitivních a negativních emocí.Tak bylo zjištěno, že každodenní konzumace hořké čokolády významně snížila negativní dopad na podskupinu, která jedla hořkou čokoládu s 85 % kakaa. U té skupiny, která konzumovala tmavou čokoládu se 70 % kakaa, k ovlivnění nálady došlo v menší míře.Při analýze fekální 16S rRNA bylo díky zjištění sekvence nukleotidů v molekule DNA zjištěno, že tmavá čokoláda má vliv na mikrobiotu střev. Výsledky tak ukázaly, že tmavá čokoláda může zlepšit negativní emoční stavy přes osu střeva-mozek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220103/lekari-zjistili-rane-symptomy-kmenu-omikron-17065535.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čokoláda, zdraví, výhoda, prospěšnost