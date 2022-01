https://cz.sputniknews.com/20220104/ja-bych-zvedl-ruku-pro-povinne-ockovani-prohlasil-poradce-ministra-zdravotnictvi--17090753.html

„Já bych zvedl ruku pro povinné očkování,“ prohlásil poradce ministra zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na konci roku 2021 jmenoval své nové poradce, mezi nimiž je římskokatolický kněz, přednosta Ústavu etiky na 3... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

„Musíme se připravit na to nejhorší,“ uvedl Vácha v souvislosti se šířením nové koronavirové mutace omikron po celé zemi. I když existuje 80% možnost, že omikron Českou republiku mine, celý leden ale podle něj bude ve znamení omikronu.Otázka povinného očkování vyvolává u poradce ministra zdravotnictví smíšené pocity, i když je spíše pro než proti.Na druhé straně povinné očkování podle něj někteří mohou vnímat jako totalitní praktiku „a v tom kontextu to může způsobit hluboké společenské škody“, poznamenal.Problém v tempu očkování Vácha vidí v nedůvěře vládě.Podle něj teď musí Česká republika hodně zapracovat na tom, aby se „obnovila ta vlákna důvěry mezi občany a politiky, mezi občany a vládou“.Moderátorka podcastu se Váchy ptala, jak to udělat, aby mohla vláda důvěru posílila co nejrychleji. Ptala se i na to, co by doporučil Vlastimilu Válkovi.Poukázal rovněž na to, že věda na rozdíl od náboženství nezná dogmata. „Všechno ve vědě je v zásadě zpochybnitelné. Jistě, že názory mohou být různé, ale na druhé straně máme ta tvrdá data,“ uvedl.Připomeňme, že dříve se ministr zdravotnictví Vlastimil Válek postavil proti zavedení povinné vakcinace pro určité věkové skupiny a zároveň se vyslovil pro povinné očkování vybraných profesních skupin.

