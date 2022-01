https://cz.sputniknews.com/20220104/lacina-osobni-exhibice-bartos-dostal-treti-davku-vakciny-a-sklizel-vlnu-skepticismu-na-twitteru-17085117.html

„Laciná osobní exhibice.“ Bartoš dostal třetí dávku vakcíny a sklízel vlnu skepticismu na Twitteru

„Laciná osobní exhibice.“ Bartoš dostal třetí dávku vakcíny a sklízel vlnu skepticismu na Twitteru

Od 4. ledna se mohou k očkování třetí dávkou vakcíny proti covidu registrovat všichni lidé starší 18 let. Místopředseda vlády a předseda české Pirátské strany... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

Fotografie ukazuje proces, jak Bartoš dostává posilovací dávku vakcíny.Pochvalu za svůj zodpovědný postoj ke zdraví svého i ostatních však v komentářích nenašel.„Kdo z politiků tady ještě nedal fotku z očkování, jako by nebyl,“ napsal na Twitteru uživatel jménem Viktor Kučera.Jiný muž jménem Milan Výborný se ptal Piráta, proč neinformoval o svých předchozích dávkách.„Ivane, dle výpočtu jsi první dávku dostával ještě v silné opozici. Proč jsi to nezveřejnil se štábem? Jsi obyčejný primitivní kašpar,“ kritizoval.Jiní komentátoři obvinili politika z nesmyslné sebepropagace a chvástání.„Kvůli sobě, chápu jako osobní rozhodnutí. Kvůli druhým? Když očkování nechrání před onemocněním ani přenosem? Laciná osobní exhibice,“ uvedl v komentářích uživatel jménem Václav Šindler.Jiní považovali Bartošovu frázi o náročných časech za bombastickou a tvrdili, že zbytečně dramatizuje.„Ještě chybí krev, pot a slzy a parafráze jistého politika bude dokonalá. Jen bych rád upozornil, že válku zatím přes veškerou vaši snahu nemáme, a tak to vyznívá poněkud směšně,“ připomněli mu Churchillův citát.Našli se i tací, kteří se naopak domnívají, že tato nová vláda situaci zhoršila.„Váš šéf Fiala z ODS ve svém projevu takový optimista nebyl. Prý to bude dost hrozné. A to za vaší spolkové vlády určitě bude. O tom žádná,“ uvedla na Twitteru uživatelka Božena Vrábková.„Náročné časy máme díky vám,“ vytkla Bartošovi komentátorka jménem Věra Kleibertová.Očkování třetí dávkouPřipomeňme, že od úterý 4. ledna se na třetí dávku očkování mohou registrovat všichni lidé starší 18 let, pokud uplynulo pět měsíců od podané druhé dávky. Později, od 1. února, se také zkrátí platnost očkovacího certifikátu po dokončeném očkování, a to na devět měsíců, uvedla v pondělí Chytrá karanténa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

