Lékař poradil, jak prodloužit život o několik let

Lékař poradil, jak prodloužit život o několik let

Člověk, který chodí dvě hodiny týdně, žije o šest až osm let déle než ten, kdo vede sedavý způsob života, řekl v rozhovoru pro Sputnik prezident Bakulevova... 04.01.2022

„Uvedu takový příklad, který je velmi poučný. Američané provedli výzkum na desítkách milionů lidí, který ukázal, že člověk, který chodí dvě hodiny týdně, žije o šest až osm let déle než ten, kdo vede sedavý způsob života. Proto je chůze tak oblíbená, protože nevyžaduje žádné náklady. I když bydlíte v jednopokojovém bytě, procházejte se, hýbejte nohama, už to je fyzická aktivita,“ řekl.Bokerija zdůraznil, že samoizolace, v níž se lidé kvůli pandemii často ocitají, jim v žádném případě nemůže bránit vést zdravý způsob života. Zdravý životní styl znamená správnou výživu, především vyhýbat se alkoholu a být fyzicky aktivní.Již dříve ruský lékař poradil těm, kteří prodělali covid. „Mám metodu, možná mě někdo uslyší. Doporučil jsem mnoha svým přátelům, známým, když onemocněli, aby si každou hodinu četli 15 minut nahlas jakýkoli text,“ řekl Bokerija.Vysvětlil, že pro člověka, který měl koronavirus, je velmi důležité, aby dýchací svaly, včetně mezižeberních svalů, dobře fungovaly. „Nic efektivnějšího, než číst nahlas, není možné v této situaci nabídnout. Můžete si klidně číst i návod k ledničce, aby to nebylo tak protivné,“ řekl Bokerija.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

