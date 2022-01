https://cz.sputniknews.com/20220104/ministr-kultury-ukrajiny-vycetl-netflixu-urazlivy-obraz-ukrajinky-v-serialu-emily-v-parizi-17092893.html

Ministr kultury Ukrajiny vyčetl Netflixu „urážlivý“ obraz Ukrajinky v seriálu Emily v Paříži

Ukrajinský ministr kultury Alexandr Tkačenko zaslal dopis společnosti Netflix, ve kterém vyjádřil svou nespokojenost s „urážlivým“ obrazem Ukrajinky, který... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

Seriál Emily v Paříži pojednává o dívce, která opustí svůj život v Chicagu a vydá se hledat štěstí do Paříže, kde nachází práci v marketingové agentuře. Ve druhé sezóně seriálu se Emily (Lilly Collins) v Paříži seznámí na kurzech francouzštiny s Petrou z Kyjeva (Darja Pančenko), která hlavní hrdince ukázala, že si umí užívat života bez peněz a během společného nakupování dokonce ukradla oblečení v obchodě s módou.Jednou z prvních, kdo vyjádřil své pobouření ohledně prezentovaného obrazu Ukrajinky, byla také jedna Ukrajina žijící v Paříži - Jevgenija Gavrilková. Ta kritizovala například to, že představitelka její národnosti je v seriálu zobrazenajako „hloupá a neznalá zlodějka“.Ministr Alexandr Tkačenko na svém kanálu v Telegramu uvedl, že zaslal dopis Netflixu, aby upozornil službu na nevhodnost karikaturního obrazu Ukrajinky v seriálu.„V Emily v Paříži máme karikaturní obraz Ukrajinky, který je nepřijatelný. A na druhé straně je to i urážlivé. Skutečně se tak má nahlížet na Ukrajince v zahraničí? Že prý kradou, chtějí dostávat všechno zadarmo a bojí se deportací? Takhle by to nemělo být,“ prohlásil.Dne 28. prosince Tkačenko oznámil, že v Netflixu na jeho dopis odpověděli „dost diplomaticky“ a poděkovali mu za zpětnou vazbu. Tkačenko tvrdí, že se mu podařilo dohodnout se se streamovací službou na tom, že v roce 2022 budou strany „v úzkém kontaktu, aby podobným případům zabránily“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

