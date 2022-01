https://cz.sputniknews.com/20220104/polsti-hornici-zahajili-protest-a-zablokovali-vyvoz-uhli-17085434.html

Polští horníci zahájili protest a zablokovali vývoz uhlí

Polští horníci zahájili protest a zablokovali vývoz uhlí

Polští horníci podle zprávy odborového svazu pracovníků těžebního průmyslu Solidarita zahájili protest a zablokovali vývoz uhlí z dolů. 04.01.2022, Sputnik Česká republika

Horníci, kteří požadují příplatky za víkendovou práci a přesčasy, neuspěli v jednání s vedením Polské těžařské skupiny (PGG).Očekává se, že protest bude trvat do konce středy.Kromě materiálních požadavků horníci požadují, aby uhelná energie byla uznána jako „zelená“, to znamená šetrná k životnímu prostředí. „Dnes chtějí atom a zemní plyn považovat za zelené druhy paliva. Ale co uhelné technologie, které jsou zelené? Používá je Japonsko. Nikdo neřekne, že je to hloupý národ,“ řekl novinářům předseda hornické Solidarity Bohuslav Hutek.Těžaři zároveň slibují, že nebude blokován prodej uhlí jednotlivým spotřebitelům a jeho nakládání do aut. Odbory také tvrdí, že jejich akce nezasahuje do provozu osobních vlaků, protože blokují pouze koleje šachet, po kterých jezdí výhradně vlaky s uhlím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

