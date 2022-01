https://cz.sputniknews.com/20220104/sandor-potlacovani-mensinoveho-nazoru-nebylo-jen-domenou-minuleho-rezimu-17084968.html

Šándor: Potlačování menšinového názoru nebylo jen doménou minulého režimu

Rozdělená společnost a umlčování jiných názorů. Mnohým tato situace už vadí a mezi nimi je i bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby, generál Andor... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

Nejsou to pouze totalitní režimy, které se snaží umlčovat nepohodlné názory. Jak se ukazuje, děje se to i v demokratické společnosti. Alespoň si to myslí bezpečnostní analytik Andor Šándor.Již dříve Šándor vyčítal politikům i odborníkům absenci jakékoli sebereflexe, zejména když se jedná o otázku účinnosti vakcín proti koronaviru či jakými opatřeními se podaří zvítězit nad covidem-19.Vadí mu i to, jak vláda o opatřeních rozhoduje. Zejména jde o rozhodnutí končící vlády Andreje Babiše (ANO) zavést povinné očkování pro určité skupiny obyvatelstva a prohlášení nastupující vlády, že vyhlášku zruší.Nelíbí se mu ani strašení lidí katastrofickými scénáři ze strany některých expertů, kteří dostávají velký prostor v médiích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

