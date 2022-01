https://cz.sputniknews.com/20220104/slovenske-nemocnice-mozna-prestanou-operovat-covid-za-to-ale-nemuze-17086570.html

Slovenské nemocnice možná přestanou operovat. Covid za to ale nemůže

Slovenské nemocnice možná přestanou operovat. Covid za to ale nemůže

Kvůli drahým energiím slovenské nemocnice budou možná muset omezit své zákroky. Problémy mohou nastat již tento měsíc, kdy se očekává nová vlna koronaviru. Na... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-04

2022-01-04T18:19+0100

2022-01-04T18:19+0100

Nemocnice mají obavy nejen z varianty omikronu, ale i ze stoupajících cen energií. Ty se promítají do plateb za poskytování zdravotní péče, takže budou žádat o více peněz od pojišťoven a dluhy nemocnic nejspíše ještě více vzrostou. Šéf Asociace nemocnic Slovenska Marián Petko proto varuje, že některé operace bude nutné opět odkládat. Nedoplatky se podle něj odrazí i na vyšších cenách za jednotlivé zdravotnické úkony.Podobné obavy má i šéf Lékařského odborového sdružení a nemocniční lékař Peter Visolajský. Podle něj by řešením mohla být vyšší platba za pojištěnce státu. Nicméně tento rok dosáhne svého historického minima, a sice 31 eur (770 korun) měsíčně.Nemocnice uzavírají smlouvy na dodávky na jeden rok. Vzhledem k tomu, že ceny energií narostly o 50 až 100 procent, v prosinci nemocnice oslovily zdravotní pojišťovny s žádostí, aby jim při uhrazování nákladů tento rok zohlednily i růst mzdových a energetických položek. Jednání s pojišťovnami stále probíhají.Podle něj státní rozpočet, který byl přijat před Vánoci rostoucí náklady nemocnic vůbec nezohledňuje.Každopádně nemocnice, které oslovil deník Pravda ujišťují, že mají na nejbližší období zajištěné dodávky energií.Není to však jediný problém, kterému čelí slovenské zdravotnictví. Ještě v listopadu Lékařské odborové sdružení zveřejnilo deklaraci o připravenosti k podání výpovědi, kterou podepsalo 2 511 lékařů a zaměstnavatelů, což je nadpoloviční většina všech lékařů. Signatáři se v ní zavázali, že budou pracovat přesčas již pouze v mezích zákona a pracovní smlouvy. Podle Visolajského ale sílí hlasy k podání hromadných výpovědí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

