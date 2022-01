https://cz.sputniknews.com/20220104/tak-to-je-hodne-sexy-cibulkova-se-ukazala-v-pruhledne-sukni-a-odhalila-zadek-17082546.html

„Tak to je hodně sexy.“ Cibulková se ukázala v průhledné sukni a odhalila zadek

„Tak to je hodně sexy.“ Cibulková se ukázala v průhledné sukni a odhalila zadek

Poté, co se bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková po porodu opět dostala do vytoužené formy, sdílí provokativní fotografie ve velmi odvážných outfitech... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

Cibulková rozhodně ví, jak zaujmout své publikum na Instagramu. Jedna z jejích prvních fotografií letošního roku totiž pořádně rozpálila její obdivovatele.Lidi však více než informace o předsevzetích zaujalo to, co měla Dominika na sobě. Oblekla si totiž černé body a přes to průhlednou sukni do půlky lýtek. A v outfitu krásně vyniklo její pozadí.A další nezaháleli: „Domi, jsi absolutně okouzlující.“Fanoušci se tak shodovali na tom, že je Cibulková hvězda a má sexy figuru.Pánové dokonce přiznávali, že by si přáli být jejím manželem. V komentářích se ale našlo místo i pro vtípky.Dominika CibulkováBývalá tenistka Dominika Cibulková se před nedávnem stala maminkou. Svého prvního synka Jakuba porodila v minulém roce 14. června. Začátkem listopadu 2019, právě v den křtu své knihy, vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 ohlásila, že končí svou profesionální kariéru.V polovině ledna 2021 se její jméno začalo spojovat se skandálem, kdy vyšlo najevo, že se dotyčná nechala přednostně i se svým manželem naočkovat proti covidu-19.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

