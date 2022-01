https://cz.sputniknews.com/20220104/takovou-selmu-bych-chtel-mit-doma-perkausova-opet-nezklamala-a-v-novem-roce-rozdrazdila-fanousky-17088089.html

„Takovou šelmu bych chtěl mít doma.“ Perkausová opět nezklamala a v novém roce rozdráždila fanoušky

Pohledná a vnadná moderátorka Eva Perkausová opět nezklamala. I v novém roce pokračuje v dráždění svých fanoušků. Ptáte se jak? Odvážnými a provokativními... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

Postavička této krásky je opravdu obdivuhodná. Zřejmě je za ní ale i několik hodin tvrdé dřiny. Perkausová totiž nenechává nic náhodě a ráda zavítá i do posilovny. A právě tam zamířila po Vánocích a jejím cílem bylo shodit povánoční kila navíc.Moderátorka má přitom na fotografii oblečený cvičební úbor s tygřím vzorem. Její sexy vzhled a outfit však fanoušky nenechal v klidu.Fanoušci pak poznamenávali, že je Eva opravdu „nádherná tygřice“ a „sexy kočka“.A v podobném duchu pokračovali i jiní: „Tak za takovým tygrem bych do klece asi i vlezl.“Mnozí ale nechápali, co by tak Eva chtěla v posilovně shazovat.Pro velkou část lidí je tak Eva krásná taková, jaká je teď.Eva PerkausováTato sedmadvacetiletá kráska působí jako modelka, herečka a moderátorka. Eva Perkausová se od dětství věnovala sportu a od třinácti let také modelingu, proto není divu, že má luxusní postavu. Diváci ji mohou znát především z televizních obrazovek, kdy působila například v TV Barrandov jako moderátorka pořadu Svět v barvách či o něco později jako moderátorka týdeníku Topstar magazín na TV Prima. Stala se také moderátorkou Velkých zpráv na Primě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

