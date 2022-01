https://cz.sputniknews.com/20220104/tvori-lucie-vondrackova-apetr-vojnar-jeste-par-objevily-se-spekulace-o-rozchodu-17089574.html

Tvoří Lucie Vondráčková a Petr Vojnar ještě pár? Objevily se spekulace o rozchodu

Vrabci na střeše si již pár týdnů štěbetají o tom, že moderátor Petr Vojnar a zpěvačka Lucie Vondráčková možní již netvoří pár. A i když zatím není nic jasné... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

Vojnar se rozhodl, že zamíří do Spojených států, které byly jeho snem a kde nikdy předtím nebyl. Jako první destinaci si zvolil Las Vegas a jde vidět, že na dovolené rozhodně nešetřil. Podle informací se má jednat opravdu o luxusní dovolenou, čemuž nasvědčuje i fakt, že si moderátor pořídil letenku business třídou. Palubní lístek do této třídy a do dané destinace se přitom běžně pohybuje minimálně okolo šedesáti tisíc korun.A proč vlastně Vojnar sáhl po tak drahé dopravě? Není za tím jen potřeba luxusu, jak sám prozradil.Kromě toho zopakoval, že létání letadlem opravdu není jeho šálek kávy, a tak se na let pořádně připravil.Cesta do Las Vegas trvala dvacet hodin, a tak měl co dělat, aby ji přečkal. Poznamenal však, že si možná už na letišti zlepší náladu, protože tam mají mašiny. „Tak si dnes možná půjdu zahrát,“ řekl.Las Vegas ale rozhodně není jeho konečnou destinací. „V Las Vegas budeme asi týden, uvidíme. Pak máme naplánovaný přesun do Mexika,“ naťukl další směřování své dovolené.O Vondráčkové však nepadlo ani slovo. Lidé ale již spekulují, proč nejsou na dovolené spolu a zajímá je také to, zda náhodou nebudou řeči o rozchodu pravdivé. Zatím se k ale ani jeden z dotyčných nevyjádřil, a tak vše nejspíše ukáže až čas.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka, a v roce 2022 se jim narodí další potomek. Letos v září se navíc tajně vzali. Lucie má s Plekancem z manželství dva syny, Matyáše a Adama.Petr VojnarVojnar je český moderátor, herec, zpěvák a youtuber. Proslavil se zejména svým působením v kapele T-Boyz, která se všakv roce 2004 rozpadla. Širší veřejnosti se stal známým svým spolumoderováním talkshow Nikdo není dokonalý, kde se objevoval po boku Jiřího Krampola. Od roku 2010 má novou „obživu,“ a sice působí na YouTube, kde začal od roku 2016 upozorňovat na nekalé praktiky pojišťovacích firem.Co se týče jeho osobního života, má za sebou pár nepovedených vztahů. Nicméně s bývalou přítelkyní Andreou má syna Sebastiana.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

