Ukrajinská manželka rappera Spirita se objevila na obálce časopisu v průhledných síťovaných šatech

Rapper Majk Spirit se sice řadí spíše mezi celebrity, které o svém soukromí až moc informací neprozrazují, rád ale dělá jednu výjimku. A tou je jeho žena Maria... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

celebrity

instagram

časopis

modelka

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/983/13/9831399_0:416:1080:1024_1920x0_80_0_0_31808b9cd4bbac2ec12d176b12a86e35.jpg

Tentokrát se na sociálních sítích objevil snímek Marii na titulní straně jednoho časopisu. Na fotografii Maria sedí v síťovaných sexy šatech. Co na to říct? Snad jen - provokace a zase ta provokace. Pohledná manželka slovenského rappera však dokáže zaujmout jak pány, tak ženy. A nemusí se přitom ani svlékat do naha...Když se snímek objevil na Instagramu, reakce se jen hrnuly.Dle fanoušků alenení třeba slov, protože Maria je zkrátka ta „nejkrásnější žena“.O jejím půvabu a přednostech však ví i její manžel Majk Spirit, který je na ni patřičně hrdý. I on sdílel stejný snímek u sebe na profilu a neodpustil si láskyplný komentář.Lidé si také všímali toho, že jde opravdu vidět, že Majk Spirit má svou ženu opravdu rád. Dává to najevo při každé možné příležitosti. „A tak to má být. Přeji hodně lásky,“ dodávali.Podle fanoušků navíc jeho manželka na snímku jen září a je krásná a charismatická.„Máte krásnou ženu. I muž dělá ženu krásnou, když se o ni dokáže dobře postarat,“ zaznělo.Majk SpiritMajk Spirit, vlastním jménem Michal Dušička, je známý slovenský rapper. První texty začal psát kolem roku 2000 ještě jako člen skupiny „B5“ (Brána Petržalky). V roce 2003 se Spirit stává součástí skupiny H16, s kterou několik let koncertoval. Poté rapper vydal několik sólových alb.Pokud jde o jeho vzdělání, vystudoval management a podnikání na City University v Bratislavě. Spirita si mohou lidé pamatovat také ze soutěže Hlas ČeskoSlovenska, kde byl v roce 2014 jedním z koučů.Co se týče jeho osobního života, Majk Spirit se svým fanouškům svěřil, že má novou lásku. Tou byla a stáleje ukrajinská modelka Maria. Věci navíc měly rychlý spád, jelikož loni v lednu se slovenský pochlubil zásnubami. Jen o několik měsíců později sdílel zprávu, že je jeho snoubenka v očekávání a v červenci pak uvedl, že se vzali. Ke svatbě mělo dojít 17. července. Manželé spolu mají dceru Ariu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

