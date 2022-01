https://cz.sputniknews.com/20220104/v-nato-oznamili-ze-jednani-s-ruskem-se-bude-konat-12-ledna-17085812.html

V NATO oznámili, že jednání s Ruskem se bude konat 12. ledna

V NATO oznámili, že jednání s Ruskem se bude konat 12. ledna

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg stanovil jednání mezi aliancí a Ruskem na 12. ledna. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zástupce... 04.01.2022, Sputnik Česká republika

„Jakýkoli dialog s Ruskem by měl být oboustranně výhodný, s přihlédnutím k obavám NATO z akcí Moskvy, s přihlédnutím ke konzultacím s partnery v alianci,“ uvádí se v prohlášení.Stoltenberg na konci prosince loňského roku oznámil, že aliance jedná s Moskvou o uskutečnění prvního zasedání Rady Rusko-NATO po 2,5 letech dne 12. ledna v Bruselu. Zároveň upřesnil, že v té chvíli ještě nebylo dohodnuto konečné datum.Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov 30. prosince řekl, že se strany dohodly na formátu jednání v Bruselu. Podle něj se předpokládalo, že Rusko budou zastupovat náměstci ministrů zahraničí a obrany, zástupci armády a vysoce postavení diplomaté.V Moskvě předpokládali, že hlavním tématem jednání budou návrhy dohod o bezpečnostních zárukách, které Rusko 15. prosince předalo Spojeným státům a NATO. Patří k nim nerozšiřování NATO na východ, nepřibírání do aliance zemí bývalého SSSR a zákaz vojenských aktivit na území Ukrajiny. NATO na oplátku odpovědělo, že vylučují kompromis s Moskvou v otázce vstupu Ukrajiny do aliance.V noci z 30. na 31. prosince uskutečnil americký prezident Joe Biden telefonický rozhovor se svým ruským kolegou Vladimirem Putinem. V rámci jednání upozornil na opatření, která by Washington mohl přijmout, pokud Moskva projeví vojenskou agresi vůči Ukrajině. Biden také vyjádřil názor, že významného pokroku v jednáních o bezpečnostních zárukách lze dosáhnout pouze tehdy, pokud dojde k deeskalaci konfliktu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

