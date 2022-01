V USA oznámili, že brzy vyhlásí sankce proti Nord Stream 2

https://cz.sputniknews.com/20220104/v-usa-oznamili-ze-brzy-vyhlasi-sankce-proti-nord-stream-2-17084404.html

Republikánská strana USA je přesvědčena, že Senát schválí návrh zákona o sankcích proti plynovodu Nord Stream 2, píše Politico s odkazem na svůj vlastní zdroj. 04.01.2022, Sputnik Česká republika

„Toto hlasování vyhrajeme drtivou většinou,“ prohlásil nejmenovaný hlavní poradce jednoho z republikánských senátorů.Politico připomíná, že ke schválení návrhu zákona, který předložil republikán Ted Cruz, je potřeba 60 hlasů, to znamená podpora minimálně deseti demokratů. Ve sněmovně je 100 senátorů: 50 z republikánské strany a 50 z demokratické strany.Publikace potvrzuje, že senátoři budou o návrhu zákona o sankcích hlasovat do 14. ledna. Dokument stanoví, že sankce vstoupí v platnost během 15 dnů po konečném schválení zákona. Navíc, pokud prezident odmítne uvalit sankce, může to podle ustanovení dokumentu udělat Kongres.Podle postupu přijatého ve Spojených státech, po schválení Senátem bude návrh zákona předán Sněmovně reprezentantů a poté k podpisu prezidentovi, načež se stane zákonem.To, že Senát se bude Cruzovým návrhem zákona o sankcích proti Nord Stream 2 zabývat až do 14. ledna, sdělil v prosinci předseda demokratů ve Sněmovně Chuck Schumer. Otázka hlasování se stala předmětem vyjednávání mezi oběma stranami: jak uvádí publikace Hill, demokraté souhlasili, že zváží Cruzovu iniciativu výměnou za jeho odmítnutí blokovat kandidáty na jmenování do 32 vládních funkcí.Výstavba plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Evropy byla dokončena v říjnu. Dokončení bylo plánováno na konec roku 2019, ale zabránily tomu americké sankce, kvůli nimž část partnerů z projektu odstoupila. Plynovod je aktuálně připraven ke spuštění a čeká na schválení německými a evropskými regulátory. Německá federální agentura pro rozvodnou síť 16. prosince uvedla, že se v první polovině roku 2022 neočekává žádné rozhodnutí o certifikaci plynovodu.USA se postavily proti výstavbě Nord Stream 2 s argumentem, že Rusko ho využívá k nátlaku na ostatní země. Washington hodlal uvalit sankce na Nord Stream 2 AG v květnu, ale tehdy to prezident Joseph Biden odmítl a rozhodnutí vysvětlil tím, že takový krok by byl pro vztahy s Evropou „neproduktivní“.Otázka sankcí proti Nord Stream 2 vyvstala na podzim, kdy západní média začala uveřejňovat zprávy, že Rusko připravuje invazi na Ukrajinu. Navzdory tomu, že Moskva tato prohlášení vyvracela, Ukrajina, Litva a Polsko požadovaly tvrdší sankce vůči Rusku, včetně zavedení opatření proti Nord Stream 2.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

