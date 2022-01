https://cz.sputniknews.com/20220104/zacal-se-plnit-cerny-scenar-odborniku-epidemie-v-cesku-opet-sili-17084271.html

Začal se plnit černý scénář odborníků? Epidemie v Česku opět sílí

Začal se plnit černý scénář odborníků? Epidemie v Česku opět sílí

Laboratoře v pondělí odhalily nejvíce případů od 21. prosince. Roste i počet hospitalizovaných. Obavy z nové vlny varianty omikron se tak možná potvrzují. 04.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-04T09:11+0100

2022-01-04T09:11+0100

2022-01-04T09:11+0100

česko

česká republika

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/12679662_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_480c7033e4fd225e7217df84e75bde93.jpg

V pondělí laboratoře odhalily až 9 333 případů nákazy koronavirem. Je to nejvíce za poslední dva týdny a ve srovnání s minulým pondělím jde o nárůst o zhruba 2 500 případů. Za posledních sedm dní bylo zaznamenáno 358 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Takzvané incidenční číslo se zvýšilo o 23. To rostlo ve většině krajů v Česku s výjimkou Olomouckého, Moravskoslezského a Královéhradeckého.Nejvyšší incidence je momentálně v Praze, kde na 100 tisíc obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 475 nakažených. Nejlépe na tom nadále zůstává Karlovarský kraj, kde v uplynulém týdnu připadá na 100 tisíc obyvatel 202 případů nákazy.Mírně roste i počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19. V nemocnicích je 2 811 a z toho je 535 v těžkém stavu. V sobotu bylo v nemocnicích 2 726 pacientů, což bylo nejméně od začátku listopadu. Pro srovnání před Vánocemi bylo hospitalizováno přes 5 tisíc lidí a z toho téměř 900 v těžkém stavu.Odborníci dlouhodobě varují před novou variantou omikron, který je mnohem nakažlivější než delta, jež sama o sobě je mnohem více infekční než původní varianta koronaviru. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) předpovídá, že nová mutace bude v Česku dominovat už do dvou týdnů a může přinést až 50 tisíc nových případů denně a kolem 7 tisíc nakažených v nemocnicích.Analýza 18 tisíc testů z posledního týdne ukazuje, že omikron byl prokázán v 15 % případů. Delta a její subvarianty tvoří zbylých 85 % případů nákazy.Omikron je mnohem odolnější vůči očkování, jehož účinnost má zvýšit právě posilující dávka. Proti omikronu zcela nechrání ani prodělání nemoci.Od 4. ledna si pro třetí dávku mohou přijít všichni lidé starší 18 let, a to již po pěti měsících. Dosud měly takovou možnost jen osoby starší 30 let. Mladší lidé mohli na přeočkování až po půl roce. Posilující dávku dosud využilo zhruba 2,3 milionu lidí. Plně naočkováno je 6,6 milionu lidí, což je 64 % obyvatel.Od 1. února dojde ke zkrácení platnosti očkovacích certifikátů na devět měsíců. Opatření se týká zhruba milionu lidí, kteří měli dokončené očkování již k 1. květnu. Jedná se především o seniory, zdravotníky a učitele, kteří byli očkováni v prvních vlnách vakcinace proti koronaviru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

https://cz.sputniknews.com/20220102/recky-vedec-uvedl-datum-kdy-skonci-koronavirova-pandemie-17058836.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, koronavirus