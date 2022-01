https://cz.sputniknews.com/20220105/borrell-eu-nemuze-jen-prihlizet-bezpecnostnimu-dialogu-s-ruskem-17095378.html

Borrell: EU nemůže jen přihlížet bezpečnostnímu dialogu s Ruskem

Evropská unie nemůže být neutrální stranou v rozhovorech o bezpečnostních zárukách mezi USA, NATO a Ruskem, uvedl šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell... 05.01.2022, Sputnik Česká republika

Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy s USA a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva zejména požaduje od západních partnerů právní záruky proti dalšímu rozšiřování NATO na východ, proti připojení Ukrajiny k bloku a proti zřizování vojenských základen v postsovětských zemích.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajně zesílenými „agresivními akcemi“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Podle nejnovějších informací jsou jednání mezi Ruskou federací a Spojenými státy o ruských návrzích týkajících se bezpečnostních záruk naplánována na 10. ledna v Ženevě. Předpokládá se, že poté budou ruské návrhy projednány 12. ledna na zasedání Rady Rusko-NATO speciálně svolaném v Bruselu a 13. ledna na formátu OBSE ve Vídni.Situace na DonbasuDodejme také, že v dubnu roku 2014 zahájily ukrajinské úřady vojenskou operaci proti samozvané Doněcké lidové republice (DLR) a Luhanské lidové republice (LLR), které vyhlásily nezávislost po státním převratu v Kyjevě v únoru 2014. Podle posledních údajů OSN se obětí konfliktu stalo asi 13 tisíc lidí. Otázka řešení situace na Donbasu je projednávána i během jednání kontaktní skupiny. I po dohodách o příměří však pokračují střety - v DLR a LLR dokonce informovali o ostřelování obytných čtvrtí ukrajinským těžkým dělostřelectvem.Jak již bylo naznačeno, Moskva opakovaně upozorňovala na to, že Kyjev neplní minské dohody a zdržuje jednání o vyřešení konfliktu. Ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že Kyjev poslal polovinu veškerého personálu ozbrojených sil Ukrajiny na Donbas. Moskva vyjádřila znepokojení nad přesunem vojenské techniky ze zemí NATO k ruským hranicím a nárůstem počtu západních instruktorů na Donbasu. Západní země nadále poskytují Ukrajině vojenskou podporu, včetně dodávek zbraní, které se používají na Donbasu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

