https://cz.sputniknews.com/20220105/co-nas-ceka-v-roce-2022-podle-ekonoma-zdrazi-vsechno-nejvice-to-pociti-nizkoprijmove-domacnosti-17098723.html

Co nás čeká v roce 2022? Podle ekonoma zdraží všechno, nejvíce to pocítí nízkopříjmové domácnosti

Co nás čeká v roce 2022? Podle ekonoma zdraží všechno, nejvíce to pocítí nízkopříjmové domácnosti

Ekonom a člen Národní ekonomické rady Lukáš Kovanda v pořadu Epicentrum souhlasil se slovy premiéra Petra Fialy, která zazněla v jeho novoročním projevu... 05.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-05T19:22+0100

2022-01-05T19:22+0100

2022-01-05T19:22+0100

česko

krize

ekonomika

inflace

ekonomie

zdražení

ekonom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/855/31/8553127_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4abb0395d059c90a33d87582ba2910df.jpg

Upozornil, že v porovnání s minulým rokem se budou největší problémy přesouvat z epidemiologické polohy do ekonomické. Krušný čas podle jeho slov začne z ekonomického hlediska teprve letos. Nejhorším vlivem bude podle jeho slov inflace.Vysvětlil, že jelikož mzdy porostou tempem pěti až šesti procent, nemohou pokrýt tempo růstu míry inflace. „Budeme si muset v České republice utáhnout opasky nejvíce od devadesátých let a to povede k rostoucí frustraci obyvatelstva a nespokojenosti s politickou situací,“ dodal.Pokračoval s tím, že si tento rok připlatíme v podstatě za všechno. Spíše jde podle jeho slov o to, zda si připlatíme více, či méně. „Že by něco zlevňovalo nebo si drželo svou cenu, bude jen velmi raritní situace. Zdražování bude mít svůj základ v růstu cen energií. Ty jsou obsaženy úplně ve všem.“Dále zaznělo, že největší dopad pocítí nízkopříjmové domácnosti. Podle Kovandy pak v kontextu růstu cen za energie, za služby a potraviny nebudou moci desítky tisíc rodin splácet své hypotéky.Kovanda dále uvedl, že se bude prohlubovat i nadále rozdíl mezi bohatými a chudými, mezi vlastníky nemovitostí a těmi, co jim platí nájmy bez šance toho, aby si sami mohli nějakou nemovitost dopřát.Fialův projevČeský premiér Petr Fiala poprvé vystoupil se svým novoročním projevem. Kdo by však čekal zprávy zalité sluncem, mýlil by se. Nový šéf vlády si totiž myslí, že rok 2022 bude zřejmě jedním z nejsložitějších a nejnáročnějších od vzniku samostatné České republiky. Svá slova Fiala v projevu vysvětlil tak, že Česko bude v letošním roce bojovat nejen s pandemií koronaviru, ale také s inflací a s růstem cen energií.Pokud jde o tři největší nebezpečí (covid-19, inflace, růst cen energií), dle Fialy potrvá dlouho, než se tyto problémy vyřeší. Vyhlídky sice nejsou nejlepší, ale šéf vlády doufá, že by se první pozitivní výsledky mohly objevit ještě před koncem roku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220104/cerpani-ruskeho-plynu-pres-ukrajinu-na-slovensko-klesa-uz-treti-den-v-rade-17084685.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

krize, ekonomika, inflace, ekonomie, zdražení, ekonom