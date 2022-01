https://cz.sputniknews.com/20220105/covidova-cisla-v-cesku-rostou-v-utery-pribylo-pres-deset-tisic-nakazenych-17094435.html

Covidová čísla v Česku rostou. V úterý přibylo přes deset tisíc nakažených

V Česku se od začátku epidemie potvrdilo již přes 2,5 milionu případů koronaviru, z nichž se vyléčilo okolo 2,4 milionu lidí. Za celou dobu pandemie zemřelo 36 397 lidí.Na konci minulého roku se zdálo, že se epidemie zpomaluje, ovšem čísla od začátku týdne ukazují na to, že počet nakažených zase roste. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), nová covidová varianta omikron dokáže přinést až 50 tisíc případů denně a odhadově až sedm tisíc nakažených v nemocnicích.Během pondělí incidenční číslo vzrostlo v devíti krajích, přitom ve čtyřech se snížilo a v jednom zůstalo na stejné rovině, přitom ta čísla jsou nejvyšší v Praze, kde je na 100 000 obyvatel 514 nakažených, v Karlovarském kraji jsou incidenční čísla nejnižší, tam na sto tisíc obyvatel připadá 221 nakažených.Pražská škola je v karanténěPo pondělním plošném testování na Covid-19 se žáci jedné z pražských škol na Proseku dostali do karantény, uvedl to mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík. Školy se ovšem ovšem testují přesnějšími PCR testy, nikoliv testy antigenními. V případě antigenního testování škola do karantény nejde, jelikož se žák dozví výsledky ihned a je neprodleně izolován, tedy neohrožuje spolužáky nákazou.Na základě PCR testování prosecké školy se zjistilo, že žáci byli v celodenním kontaktu s rizikovými žáky, proto museli jít do karantény: V této škole se zjistilo 12 infikovaných případů, přitom ve dvou z nich se jedná o variantu omikron. Ve čtvrtek žáci nastoupí do zvláštního režimu s respirátory a rouškami s denním antigenním testováním až do doby, kdy děti neobdrží negativní výsledek PCR testu. Přitom nebudou smět zpívat a cvičit v tělocvičně a budou odděleni od ostatních.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

