Fico bojuje proti trvalé přítomnosti amerických vojáku na Slovensku. Důvodem je dohoda s USA

Návrh dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi SR s USA (DCA) je pro Slovensko nevýhodný a porušuje suverenitu Slovenska. Ve středu to na tiskové konferenci v... 05.01.2022, Sputnik Česká republika

„Je to smlouva, která podle Ústavy SR bude mít přednost před vnitrostátními zákony SR. Navrhované znění v každém jednom článku je v příkrém rozporu s pojetím suverenity a svrchovanosti samostatného státu,“ varoval Fico.Politik zastává názor, že návrh dohody dává Spojeným státům americkým (USA) a armádě USA „volnou vstupenku minimálně na deset let na trvalou přítomnost vojáků, civilních zaměstnanců, dodavatelů a rodinných příslušníků“.Fico naléhá na tom, že pro Slovensko je dohoda nevýhodná.Zmiňme, že Dohoda o spolupráci v oblasti obrany mezi SR a USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívat vojenská letiště Malacky- Kuchyňa a Sliač, případně jiná dohodnutá zařízení a prostory. Slovensko je má poskytovat bez nájemného. Platit by měla deset let. Potom zůstává platná, nebo ji lze vypovědět s roční výpovědní lhůtou.Ministr obrany Jaroslav Naď zaujímá na rozdíl od Fica opačný postoj. Podotkl, že jde o standardní mezinárodní dohodu. Podle jeho názoru dokument plně respektuje suverenitu SR.Předpokládá se, že v první vlně má dohoda umožnit čerpat zhruba 100 milionů dolarů na modernizaci obranné infrastruktury. Jakákoliv infrastruktura, která bude postavena, bude majetkem SR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

